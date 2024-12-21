https://sputnik-georgia.ru/20241221/razlom-berse-nedovolnye-i-dovolnye-sovetom-evropy-291495906.html
Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы
Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы
Sputnik Грузия
Генсек Совета Европы Ален Берсе призвал всех к диалогу, однако это не вызвало энтузиазма у протестующих. Напротив, слышны призывы расследовать его деятельность 21.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-21T22:49+0400
2024-12-21T22:49+0400
2024-12-21T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Визит генерального секретаря совета Европы Алена Берсе вызвал неоднозначную реакцию в Грузии и еще больше усилил существующие в обществе разногласия. В частности, представители оппозиции раскритиковали его действия как своеобразную легитимацию правления Грузинской Мечты.Берсе прибыл в Грузию 18 декабря и встретился с представителями власти, оппозиции и гражданского общества, а также народным защитником. Неожиданным была его незапланированная закрытая беседа с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.Правящая Грузинская Мечта представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, в знак протеста, и вовсе не согласилась с ним встречаться.Что сказал Совет Европы?Подводя итоги визита, генсек Ален Берсе выделил два основных направления: надобность изменения закона об "иноагентах" и необходимость политического диалога.Закон "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом ожесточённой критики со стороны оппозиции, гражданского общества и западных стран. Власти Грузии утверждают, что он направлен на обеспечение прозрачности финансирования НКО и отменён не будет. В свою очередь, критики рассматривают его как механизм контроля и возможного подавления.Грузия может изменить закон об "иноагентах" – генсек Совета Европы >>Также генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул важность начала политического диалога, которому организация готова активно способствовать. Но этот диалог может состояться лишь в случае обоюдного доверия между несогласными.НедовольныеОчевидно, что трехдневный визит Алена Берсе прошел не в том формате, который ожидали оппоненты власти. На встречу к генсеку Совета Европы пришли только три оппозиционные политические силы из четырех. Представители "Коалиции единства" – лидеры партии "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, отказались от встречи по политическим мотивам.Зураб Джапаридзе раскритиковал европейского политика, который не посчитал нужным уделить время пострадавшим на митингах гражданам Грузии:Бывший премьер-министр от Грузинской Мечты, а сейчас лидер оппозиционной партии "За Грузию", Георгий Гахария засомневался в честности намерений генсека Совета Европы:Подытоживая свое критическое отношение к визиту, все четыре парламентские оппозиционные партии опубликовали совместное заявление:Не осталась в стороне и оппозиционно настроенный президент Саломе Зурабишвили, которая также восприняла риторику Берсе как форму легитимации правления Грузинской Мечты:В итоге оппозиция призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет министров обсудить вопрос добросовестности действий Алена Берсе во время его визита в Грузию и соответствия основополагающим принципам Совета Европы на публичных дебатах, которые состоятся в январе следующего года.ДовольныеВ правящей партии "Грузинская мечта" расценили визит Берсе как признание легитимности власти и готовности части европейских политиков внести позитивную лепту во внутреннюю политику Грузии. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в лице Берсе Грузия получила своего сторонника в Совете Европы.Общее отношение правящей элиты подытожил Давид Матикашвили, для которого визит генерального секретаря Совета Европы является прямым сигналом всем, что Грузинская Мечта – единственная легитимная власть, и сомнений в результатах парламентских выборов нет и не может быть.Визит генсека Совета Европы подтвердил легитимность властей Грузии – депутат >>В свою очередь сам Ален Берсе заявил, что является официальным лицом и обязан сотрудничать со всеми сторонами, не учитывая их принадлежность и позицию.Напомним, что визит Алена Берсе совпал с непрекращающимися акциями протеста и решением оппозиционных партий не признавать результаты парламентских выборов.В ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению страна в ЕС до 2028 года, 28 ноября этого года вспыхнули массовые акции протеста. В ходе неожиданных столкновений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.С 4 декабря на акциях факты насилия и вандализма сошли на нет, и сейчас протестное движение носит мирный характер. До этого каждую ночь отдельные группы хорошо подготовленных и закамуфляженных митингующих напротив здания парламента в Тбилиси повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Сейчас митинги проводятся перманентно в разных городах Грузии, но видна тенденция к угасанию протестного движения.
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грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, совет европы, обзоры, политика, европа, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, совет европы, обзоры, политика, европа, грузинская мечта - демократическая грузия
Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы
22:49 21.12.2024 (обновлено: 23:47 21.12.2024)
Генсек Совета Европы Ален Берсе призвал всех к диалогу, однако это не вызвало энтузиазма у протестующих. Напротив, слышны призывы расследовать его деятельность
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Визит генерального секретаря совета Европы Алена Берсе вызвал неоднозначную реакцию в Грузии и еще больше усилил существующие в обществе разногласия. В частности, представители оппозиции раскритиковали его действия как своеобразную легитимацию правления Грузинской Мечты.
Берсе прибыл в Грузию 18 декабря и встретился с представителями власти, оппозиции и гражданского общества, а также народным защитником. Неожиданным была его незапланированная закрытая беседа с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.
Правящая Грузинская Мечта представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, в знак протеста, и вовсе не согласилась с ним встречаться.
Подводя итоги визита, генсек Ален Берсе выделил два основных направления: надобность изменения закона об "иноагентах" и необходимость политического диалога.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом ожесточённой критики со стороны оппозиции, гражданского общества и западных стран. Власти Грузии утверждают, что он направлен на обеспечение прозрачности финансирования НКО и отменён не будет. В свою очередь, критики рассматривают его как механизм контроля и возможного подавления.
Берсе заявил, что грузинские власти готовы пересмотреть свою позицию по закону и учесть замечания, включая те, что даны Венецианской комиссией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, уточнил, что партия "Грузинская мечта" готова учесть лишь "обоснованные замечания".
Также генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул важность начала политического диалога, которому организация готова активно способствовать. Но этот диалог может состояться лишь в случае обоюдного доверия между несогласными.
"Мы сможем помочь только в том случае, если грузинское население и местные институты будут стремиться к возрождению и укреплению демократии", – добавил он, подчеркнув необходимость вовлечения меньшинств и гражданского общества.
Очевидно, что трехдневный визит Алена Берсе прошел не в том формате, который ожидали оппоненты власти. На встречу к генсеку Совета Европы пришли только три оппозиционные политические силы из четырех. Представители "Коалиции единства" – лидеры партии "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, отказались от встречи по политическим мотивам.
Зураб Джапаридзе раскритиковал европейского политика, который не посчитал нужным уделить время пострадавшим на митингах гражданам Грузии:
Представитель какой-либо структуры, прибывающий сегодня в эту страну, должен увидеть истерзанных людей и послушать их истории; ему следует посетить тюрьму, увидеться с политзаключенными и послушать их истории; вечером ему следует хотя бы раз пойти на Руставели и поговорить с людьми, стоящими там на морозе.
Бывший премьер-министр от Грузинской Мечты, а сейчас лидер оппозиционной партии "За Грузию", Георгий Гахария засомневался в честности намерений генсека Совета Европы:
Подозрительный человек приезжает в Тбилиси в очень подозрительное время и после подозрительных встреч делает очень подозрительное заявление.
Подытоживая свое критическое отношение к визиту, все четыре парламентские оппозиционные партии опубликовали совместное заявление:
Мы считаем, что его визит в такое время и содержание итогового заявления были по сути безответственными и не соответствовали духу, принципам и ценностям этого учреждения – Совета Европы. Это совершенно не соответствует сегодняшней тяжелой ситуации в Грузии и вызывает законные вопросы об истинных мотивах этого визита.
Не осталась в стороне и оппозиционно настроенный президент Саломе Зурабишвили, которая также восприняла риторику Берсе как форму легитимации правления Грузинской Мечты:
Я объяснила генеральному секретарю и его делегации, что это не их мандат, право или обязанность – назначать какую-то комиссию с еще никем непризнанным правительством.
В итоге оппозиция призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет министров обсудить вопрос добросовестности действий Алена Берсе во время его визита в Грузию и соответствия основополагающим принципам Совета Европы на публичных дебатах, которые состоятся в январе следующего года.
В правящей партии "Грузинская мечта" расценили визит Берсе как признание легитимности власти и готовности части европейских политиков внести позитивную лепту во внутреннюю политику Грузии. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в лице Берсе Грузия получила своего сторонника в Совете Европы.
"Мы уверены, что наша страна получит поддержку лично господина Алена Берсе по всем направлениям", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Общее отношение правящей элиты подытожил Давид Матикашвили, для которого визит генерального секретаря Совета Европы является прямым сигналом всем, что Грузинская Мечта – единственная легитимная власть, и сомнений в результатах парламентских выборов нет и не может быть.
В свою очередь сам Ален Берсе заявил, что является официальным лицом и обязан сотрудничать со всеми сторонами, не учитывая их принадлежность и позицию.
Напомним, что визит Алена Берсе совпал с непрекращающимися акциями протеста и решением оппозиционных партий не признавать результаты парламентских выборов.
В ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению страна в ЕС до 2028 года, 28 ноября этого года вспыхнули массовые акции протеста. В ходе неожиданных столкновений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.
С 4 декабря на акциях факты насилия и вандализма сошли на нет, и сейчас протестное движение носит мирный характер. До этого каждую ночь отдельные группы хорошо подготовленных и закамуфляженных митингующих напротив здания парламента в Тбилиси повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
Сейчас митинги проводятся перманентно в разных городах Грузии, но видна тенденция к угасанию протестного движения.