https://sputnik-georgia.ru/20241221/razlom-berse-nedovolnye-i-dovolnye-sovetom-evropy-291495906.html

Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы

Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы

Sputnik Грузия

Генсек Совета Европы Ален Берсе призвал всех к диалогу, однако это не вызвало энтузиазма у протестующих. Напротив, слышны призывы расследовать его деятельность 21.12.2024, Sputnik Грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Визит генерального секретаря совета Европы Алена Берсе вызвал неоднозначную реакцию в Грузии и еще больше усилил существующие в обществе разногласия. В частности, представители оппозиции раскритиковали его действия как своеобразную легитимацию правления Грузинской Мечты.Берсе прибыл в Грузию 18 декабря и встретился с представителями власти, оппозиции и гражданского общества, а также народным защитником. Неожиданным была его незапланированная закрытая беседа с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.Правящая Грузинская Мечта представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, в знак протеста, и вовсе не согласилась с ним встречаться.Что сказал Совет Европы?Подводя итоги визита, генсек Ален Берсе выделил два основных направления: надобность изменения закона об "иноагентах" и необходимость политического диалога.Закон "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом ожесточённой критики со стороны оппозиции, гражданского общества и западных стран. Власти Грузии утверждают, что он направлен на обеспечение прозрачности финансирования НКО и отменён не будет. В свою очередь, критики рассматривают его как механизм контроля и возможного подавления.Грузия может изменить закон об "иноагентах" – генсек Совета Европы >>Также генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул важность начала политического диалога, которому организация готова активно способствовать. Но этот диалог может состояться лишь в случае обоюдного доверия между несогласными.НедовольныеОчевидно, что трехдневный визит Алена Берсе прошел не в том формате, который ожидали оппоненты власти. На встречу к генсеку Совета Европы пришли только три оппозиционные политические силы из четырех. Представители "Коалиции единства" – лидеры партии "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, отказались от встречи по политическим мотивам.Зураб Джапаридзе раскритиковал европейского политика, который не посчитал нужным уделить время пострадавшим на митингах гражданам Грузии:Бывший премьер-министр от Грузинской Мечты, а сейчас лидер оппозиционной партии "За Грузию", Георгий Гахария засомневался в честности намерений генсека Совета Европы:Подытоживая свое критическое отношение к визиту, все четыре парламентские оппозиционные партии опубликовали совместное заявление:Не осталась в стороне и оппозиционно настроенный президент Саломе Зурабишвили, которая также восприняла риторику Берсе как форму легитимации правления Грузинской Мечты:В итоге оппозиция призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет министров обсудить вопрос добросовестности действий Алена Берсе во время его визита в Грузию и соответствия основополагающим принципам Совета Европы на публичных дебатах, которые состоятся в январе следующего года.ДовольныеВ правящей партии "Грузинская мечта" расценили визит Берсе как признание легитимности власти и готовности части европейских политиков внести позитивную лепту во внутреннюю политику Грузии. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в лице Берсе Грузия получила своего сторонника в Совете Европы.Общее отношение правящей элиты подытожил Давид Матикашвили, для которого визит генерального секретаря Совета Европы является прямым сигналом всем, что Грузинская Мечта – единственная легитимная власть, и сомнений в результатах парламентских выборов нет и не может быть.Визит генсека Совета Европы подтвердил легитимность властей Грузии – депутат >>В свою очередь сам Ален Берсе заявил, что является официальным лицом и обязан сотрудничать со всеми сторонами, не учитывая их принадлежность и позицию.Напомним, что визит Алена Берсе совпал с непрекращающимися акциями протеста и решением оппозиционных партий не признавать результаты парламентских выборов.В ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению страна в ЕС до 2028 года, 28 ноября этого года вспыхнули массовые акции протеста. В ходе неожиданных столкновений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.С 4 декабря на акциях факты насилия и вандализма сошли на нет, и сейчас протестное движение носит мирный характер. До этого каждую ночь отдельные группы хорошо подготовленных и закамуфляженных митингующих напротив здания парламента в Тбилиси повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Сейчас митинги проводятся перманентно в разных городах Грузии, но видна тенденция к угасанию протестного движения.

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грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, совет европы, обзоры, политика, европа, грузинская мечта - демократическая грузия