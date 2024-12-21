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https://sputnik-georgia.ru/20241221/razlom-berse-nedovolnye-i-dovolnye-sovetom-evropy-291495906.html
Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы
Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы
Sputnik Грузия
Генсек Совета Европы Ален Берсе призвал всех к диалогу, однако это не вызвало энтузиазма у протестующих. Напротив, слышны призывы расследовать его деятельность 21.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-21T22:49+0400
2024-12-21T23:47+0400
грузия
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Визит генерального секретаря совета Европы Алена Берсе вызвал неоднозначную реакцию в Грузии и еще больше усилил существующие в обществе разногласия. В частности, представители оппозиции раскритиковали его действия как своеобразную легитимацию правления Грузинской Мечты.Берсе прибыл в Грузию 18 декабря и встретился с представителями власти, оппозиции и гражданского общества, а также народным защитником. Неожиданным была его незапланированная закрытая беседа с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.Правящая Грузинская Мечта представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, в знак протеста, и вовсе не согласилась с ним встречаться.Что сказал Совет Европы?Подводя итоги визита, генсек Ален Берсе выделил два основных направления: надобность изменения закона об "иноагентах" и необходимость политического диалога.Закон "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом ожесточённой критики со стороны оппозиции, гражданского общества и западных стран. Власти Грузии утверждают, что он направлен на обеспечение прозрачности финансирования НКО и отменён не будет. В свою очередь, критики рассматривают его как механизм контроля и возможного подавления.Грузия может изменить закон об "иноагентах" – генсек Совета Европы &gt;&gt;Также генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул важность начала политического диалога, которому организация готова активно способствовать. Но этот диалог может состояться лишь в случае обоюдного доверия между несогласными.НедовольныеОчевидно, что трехдневный визит Алена Берсе прошел не в том формате, который ожидали оппоненты власти. На встречу к генсеку Совета Европы пришли только три оппозиционные политические силы из четырех. Представители "Коалиции единства" – лидеры партии "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, отказались от встречи по политическим мотивам.Зураб Джапаридзе раскритиковал европейского политика, который не посчитал нужным уделить время пострадавшим на митингах гражданам Грузии:Бывший премьер-министр от Грузинской Мечты, а сейчас лидер оппозиционной партии "За Грузию", Георгий Гахария засомневался в честности намерений генсека Совета Европы:Подытоживая свое критическое отношение к визиту, все четыре парламентские оппозиционные партии опубликовали совместное заявление:Не осталась в стороне и оппозиционно настроенный президент Саломе Зурабишвили, которая также восприняла риторику Берсе как форму легитимации правления Грузинской Мечты:В итоге оппозиция призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет министров обсудить вопрос добросовестности действий Алена Берсе во время его визита в Грузию и соответствия основополагающим принципам Совета Европы на публичных дебатах, которые состоятся в январе следующего года.ДовольныеВ правящей партии "Грузинская мечта" расценили визит Берсе как признание легитимности власти и готовности части европейских политиков внести позитивную лепту во внутреннюю политику Грузии. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в лице Берсе Грузия получила своего сторонника в Совете Европы.Общее отношение правящей элиты подытожил Давид Матикашвили, для которого визит генерального секретаря Совета Европы является прямым сигналом всем, что Грузинская Мечта – единственная легитимная власть, и сомнений в результатах парламентских выборов нет и не может быть.Визит генсека Совета Европы подтвердил легитимность властей Грузии – депутат &gt;&gt;В свою очередь сам Ален Берсе заявил, что является официальным лицом и обязан сотрудничать со всеми сторонами, не учитывая их принадлежность и позицию.Напомним, что визит Алена Берсе совпал с непрекращающимися акциями протеста и решением оппозиционных партий не признавать результаты парламентских выборов.В ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению страна в ЕС до 2028 года, 28 ноября этого года вспыхнули массовые акции протеста. В ходе неожиданных столкновений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.С 4 декабря на акциях факты насилия и вандализма сошли на нет, и сейчас протестное движение носит мирный характер. До этого каждую ночь отдельные группы хорошо подготовленных и закамуфляженных митингующих напротив здания парламента в Тбилиси повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Сейчас митинги проводятся перманентно в разных городах Грузии, но видна тенденция к угасанию протестного движения.
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грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, совет европы, обзоры, политика, европа, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, совет европы, обзоры, политика, европа, грузинская мечта - демократическая грузия

Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы

22:49 21.12.2024 (обновлено: 23:47 21.12.2024)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкПрезидент Швейцарии Ален Берсе
Президент Швейцарии Ален Берсе - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2024
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Генсек Совета Европы Ален Берсе призвал всех к диалогу, однако это не вызвало энтузиазма у протестующих. Напротив, слышны призывы расследовать его деятельность
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Визит генерального секретаря совета Европы Алена Берсе вызвал неоднозначную реакцию в Грузии и еще больше усилил существующие в обществе разногласия. В частности, представители оппозиции раскритиковали его действия как своеобразную легитимацию правления Грузинской Мечты.
Берсе прибыл в Грузию 18 декабря и встретился с представителями власти, оппозиции и гражданского общества, а также народным защитником. Неожиданным была его незапланированная закрытая беседа с почетным председателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.
Правящая Грузинская Мечта представила это как доказательство своей легитимности, а часть оппозиции, в знак протеста, и вовсе не согласилась с ним встречаться.

Что сказал Совет Европы?

Подводя итоги визита, генсек Ален Берсе выделил два основных направления: надобность изменения закона об "иноагентах" и необходимость политического диалога.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" стал предметом ожесточённой критики со стороны оппозиции, гражданского общества и западных стран. Власти Грузии утверждают, что он направлен на обеспечение прозрачности финансирования НКО и отменён не будет. В свою очередь, критики рассматривают его как механизм контроля и возможного подавления.
Берсе заявил, что грузинские власти готовы пересмотреть свою позицию по закону и учесть замечания, включая те, что даны Венецианской комиссией. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, уточнил, что партия "Грузинская мечта" готова учесть лишь "обоснованные замечания".
Грузия может изменить закон об "иноагентах" – генсек Совета Европы >>
Также генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул важность начала политического диалога, которому организация готова активно способствовать. Но этот диалог может состояться лишь в случае обоюдного доверия между несогласными.

"Мы сможем помочь только в том случае, если грузинское население и местные институты будут стремиться к возрождению и укреплению демократии", – добавил он, подчеркнув необходимость вовлечения меньшинств и гражданского общества.

Недовольные

Очевидно, что трехдневный визит Алена Берсе прошел не в том формате, который ожидали оппоненты власти. На встречу к генсеку Совета Европы пришли только три оппозиционные политические силы из четырех. Представители "Коалиции единства" – лидеры партии "Дроа" Элене Хоштария и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе, отказались от встречи по политическим мотивам.
Зураб Джапаридзе раскритиковал европейского политика, который не посчитал нужным уделить время пострадавшим на митингах гражданам Грузии:

Представитель какой-либо структуры, прибывающий сегодня в эту страну, должен увидеть истерзанных людей и послушать их истории; ему следует посетить тюрьму, увидеться с политзаключенными и послушать их истории; вечером ему следует хотя бы раз пойти на Руставели и поговорить с людьми, стоящими там на морозе.

Бывший премьер-министр от Грузинской Мечты, а сейчас лидер оппозиционной партии "За Грузию", Георгий Гахария засомневался в честности намерений генсека Совета Европы:
Подозрительный человек приезжает в Тбилиси в очень подозрительное время и после подозрительных встреч делает очень подозрительное заявление.
Подытоживая свое критическое отношение к визиту, все четыре парламентские оппозиционные партии опубликовали совместное заявление:

Мы считаем, что его визит в такое время и содержание итогового заявления были по сути безответственными и не соответствовали духу, принципам и ценностям этого учреждения – Совета Европы. Это совершенно не соответствует сегодняшней тяжелой ситуации в Грузии и вызывает законные вопросы об истинных мотивах этого визита.

Не осталась в стороне и оппозиционно настроенный президент Саломе Зурабишвили, которая также восприняла риторику Берсе как форму легитимации правления Грузинской Мечты:
Я объяснила генеральному секретарю и его делегации, что это не их мандат, право или обязанность – назначать какую-то комиссию с еще никем непризнанным правительством.
В итоге оппозиция призвала Парламентскую ассамблею Совета Европы и Комитет министров обсудить вопрос добросовестности действий Алена Берсе во время его визита в Грузию и соответствия основополагающим принципам Совета Европы на публичных дебатах, которые состоятся в январе следующего года.

Довольные

В правящей партии "Грузинская мечта" расценили визит Берсе как признание легитимности власти и готовности части европейских политиков внести позитивную лепту во внутреннюю политику Грузии. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в лице Берсе Грузия получила своего сторонника в Совете Европы.

"Мы уверены, что наша страна получит поддержку лично господина Алена Берсе по всем направлениям", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Общее отношение правящей элиты подытожил Давид Матикашвили, для которого визит генерального секретаря Совета Европы является прямым сигналом всем, что Грузинская Мечта – единственная легитимная власть, и сомнений в результатах парламентских выборов нет и не может быть.
Визит генсека Совета Европы подтвердил легитимность властей Грузии – депутат >>
В свою очередь сам Ален Берсе заявил, что является официальным лицом и обязан сотрудничать со всеми сторонами, не учитывая их принадлежность и позицию.
Напомним, что визит Алена Берсе совпал с непрекращающимися акциями протеста и решением оппозиционных партий не признавать результаты парламентских выборов.
В ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе не поднимать в одностороннем порядке вопрос об открытии переговоров по вступлению страна в ЕС до 2028 года, 28 ноября этого года вспыхнули массовые акции протеста. В ходе неожиданных столкновений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.
С 4 декабря на акциях факты насилия и вандализма сошли на нет, и сейчас протестное движение носит мирный характер. До этого каждую ночь отдельные группы хорошо подготовленных и закамуфляженных митингующих напротив здания парламента в Тбилиси повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.
Сейчас митинги проводятся перманентно в разных городах Грузии, но видна тенденция к угасанию протестного движения.
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