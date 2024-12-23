https://sputnik-georgia.ru/20241223/trebovanie-prezidenta-gruzii-lisheno-legitimatsii--glava-mid-291506834.html

Требование президента Грузии лишено легитимации – глава МИД

Требование президента Грузии лишено легитимации – глава МИД

Sputnik Грузия

Зурабишвили действует совершенно бесконтрольно, не взирая ни на закон, ни на Конституцию, утверждает Бочоришвили 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T11:57+0400

2024-12-23T11:57+0400

2024-12-23T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Требование президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении в стране новых парламентских выборов не имеет никакой легитимации и лишено всяких оснований, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Зурабишвили 22 декабря на акции протеста в Тбилиси пригласила на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. "Те, кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придут", – добавила она.Для этого Зурабишвили не нужна ни Конституция, ни закон или какие-либо правила в целом, добавила глава грузинского внешнеполитического ведомства. "Она действует совершенно бесконтрольно и не смотрит ни на закон, ни на Конституцию", – подчеркнула Бочоришвили. Зурабишвили поставила "Грузинской мечте" ультиматум: пойдут ли власти на новые выборы?>>Срок полномочий Зурабишвили истекает 29 декабря. Она была избрана президентом в 2018 году благодаря поддержке правящей партии "Грузинская мечта", с которой спустя несколько лет начала открыто конфликтовать. Зурабишвили всячески поддерживает оппозицию, утверждая, что парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы. Президент обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса и, нарушая Конституцию, без одобрения правительства, совершает зарубежные поездки. Факт нарушения президентом Конституции в октябре 2023 года установил Конституционный суд Грузии. Зурабишвили же заявила, что суд выполнил заказ "Грузинской мечты", и продолжила ездить по странам Евросоюза, чтобы заручиться поддержкой для себя и оппозиции. Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов>>"Грузинская мечта" обратилась в Конституционный суд в рамках процедуры импичмента президента, но довести процесс до конца не удалось, так как у правящей партии в парламенте прошлого созыва не было конституционного большинства, а оппозиция ее не поддержала. В Тбилиси с 28 ноября проходят акции протеста, связанные с решением властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Основное требование протестующих – назначение в стране новых выборов. Их требование разделяют президент Зурабишвили, оппозиционные политики и часть НПО. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. С 4 декабря ситуация в Тбилиси спокойная. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, новости, грузия, политика, тбилиси