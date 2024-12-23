https://sputnik-georgia.ru/20241223/zurabishvili-postavila-gruzinskoy-mechte-ultimatum-poydut-li-vlasti-na-novye-vybory-291506556.html

Зурабишвили поставила "Грузинской мечте" ультиматум: пойдут ли власти на новые выборы?

Зурабишвили поставила "Грузинской мечте" ультиматум: пойдут ли власти на новые выборы?

Sputnik Грузия

Чем ближе инаугурация новоизбранного президента Кавелашвили, тем больше усиливается политическая агония Зурабишвили, считают в "Мечте" 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T11:19+0400

2024-12-23T11:19+0400

2024-12-23T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Правящая команда не собирается принимать предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили и тем более обсуждать с ней дату проведения в стране внеочередных парламентских выборов, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ладо Божадзе. Зурабишвили 22 декабря со сцены на акции протеста в Тбилиси пригласила на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. "Те, кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придут", – добавила она. Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии и Иванишвили>>"Конечно, никто не отзовется на это приглашение. Никто не собирается ни с кем ни о чем разговаривать, особенно о дате выборов", – сказал Божадзе. Как отметил депутат, правящая команда не собираемся ждать до 29 декабря, а затем объявлять дату выборов. "Сегодня же заявляем, что следующие парламентские выборы состоятся 28 октября 2028 года", – заявил Божадзе. По его словам, тем, кто не желает добра Грузии, является "радикальная оппозиция". Под "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. "Единственное, чему служит требование о назначении выборов, это то, чтобы в стране постоянно была напряженность", – отметил Божадзе. Чем ближе 29 декабря, т. е. дата инаугурации новоизбранного президента Михаила Кавелашвили, тем больше усиливается политическая агония Зурабишвили, считает другой депутат от правящей партии Торнике Чеишвили. "Любая попытка угрозы и эскалации ситуации – это риторика, обреченная на неудачу, и все это прекрасно увидят", – заявил Чеишвили. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Премьер пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью при назначения новых выборов>>Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, тбилиси, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение