https://sputnik-georgia.ru/20241224/gruziya-ne-priemlet-shantazha-ot-es--kaladze-291529092.html

Грузия не приемлет шантажа от ЕС – Каладзе

Грузия не приемлет шантажа от ЕС – Каладзе

Sputnik Грузия

Власти Грузии хотят дружбы с ЕС, но отношения должны быть двусторонними, отметил Каха Каладзе 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T18:51+0400

2024-12-24T18:51+0400

2024-12-24T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Шантаж денежными средствами неприемлем или открытием переговоров по вступлению страны в Евросоюз неприемлем для Грузии, заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути интеграции в Евросоюз и подавление протестов. Об этом написал посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х. По словам Каладзе, власти Грузии не хотят, чтобы их шантажировали вопросами финансирования. Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол>>Каладзе отметил, что в случае возникновения затруднений с финансированием каких-либо сфер, власти готовы помочь жителям Грузии.В Грузии более трех недель проходят акции протеста с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. США и Евросоюз начали дистанцироваться от Грузии после принятия в стране этой весной т. н. закона об "иноагентах". Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других.Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза - Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе >>По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии.Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, германия, каха каладзе, саломе зурабишвили , тбилиси