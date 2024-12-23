https://sputnik-georgia.ru/20241223/turbulentnost-v-gruzii-prekratitsya-esli-tramp-vypolnit-obeschaniya---mdinaradze--291511501.html

Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе

Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

В Грузии более трех недель проходят акции протеста с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, 23.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-23T19:05+0400

2024-12-23T19:05+0400

2024-12-23T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Период турбулентности в Грузии прекратится после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, если он сможет выполнить свои обещания касательно конфликта на Украине и deep state ("глубинное государство"), заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", депутат Мамука Мдинарадзе. В Грузии более трех недель проходят акции протеста с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. США и Евросоюз начали дистанцироваться от Грузии после принятия в стране этой весной т. н. закона об "иноагентах".Во-первых, по его словам, все зависит от того, сможет ли Трамп, как обещал, добиться завершения конфликта на Украине. "В таком случае естественно пропадает интерес касательно превращения Грузии во второй фронт", – заявил Мдинарадзе. А во-вторых, дальнейшие события вокруг Грузии будут зависеть от того, сумеет ли Трамп искоренить неформальное олигархическое влияние в бюрократии США. По словам депутата, Трамп и его единомышленники не раз говорили о проблеме deep state в стране.Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против Грузии – Сийярто>>"Если он сможет полностью искоренить и победить (неформальное влияние – ред.), соответственно, давление на нас с любого направления снимается. Если, к сожалению, это не удастся, тогда, естественно, эта турбулентность продолжится", – заявил Мдинарадзе.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая представителей МВД.США готовы без колебаний применить новые меры в отношении Грузии>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой.Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии.Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, дональд трамп, мамука мдинарадзе