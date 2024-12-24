https://sputnik-georgia.ru/20241224/prezident-ne-imeet-prava-naznachat-vybory-v-gruzii-po-sobstvennoy-initsiative--deputat-291527425.html

Президент не имеет права назначать выборы в Грузии по собственной инициативе – депутат

Президент не имеет права назначать выборы в Грузии по собственной инициативе – депутат

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Президент Грузии, согласно Конституции, не имеет права назначать парламентские выборы по собственной инициативе, соответственно ни... 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T15:04+0400

2024-12-24T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Президент Грузии, согласно Конституции, не имеет права назначать парламентские выборы по собственной инициативе, соответственно ни один изнормативных актов, изданных Саломе Зурабишвили, не будет иметь юридической силы, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Зурабишвили приглашает на встречу руководство страны, включая основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, для согласования до 29 декабря даты новых парламентских выборов. Накануне президент заявила, что будет создан совет, единственным мандатом которого будет подготовка новых выборов. "Зурабишвили неоднократно делала неконституционные заявления, совершала действия, связанные с нарушением Конституции, и предпринимала такие глупые шаги: даже подавала конституционный иск, но оказалось, что она неправа. Если она издаст указ о назначении выборов, это будет филькиной грамотой", - заявил Мачарашвили. По словам депутата, в Конституции указано, когда в стране назначаются выборы. При этом у президента есть такое право лишь формально во время внеочередных выборов, или в том случае, когда Конституционный суд принимает решение о проведении выборов, разъяснил депутат.Зурабишвили заявляет, что консультации должны быть назначены до 29 декабря, как и проведены выборы, потому что в этот день она перестанет быть президентом, считает он. По словам депутата, президент признает, что ее полномочия заканчиваются 29 декабря. "Что касается т.н. советов или консультаций, единственное, что Зурабишвили может сделать в Грузии - это проконсультироваться, как выйти из дворца, и принять политические панихиды, потому что ее политические похороны в любом случае состоятся в эти выходные", - заявил Мачарашвили. Трагикомедия и агония – в правящей партии ответили на заявление президента Грузии>>Церемония инаугурации шестого президента Грузии Михаила Кавелавшили состоится 29 декабря. При этом действующая глава государства Саломе Зурабишвили покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) отказывается. "Мы еще посмотрим, кто уйдет", – написала президент на своей личной странице в соцсети. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Требование президента Грузии лишено легитимации – глава МИД>>Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , гурам мачарашвили, бидзина иванишвили, тбилиси