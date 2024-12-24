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Вице-премьер озвучил планы Грузии в связи с санкциями
Вице-премьер озвучил планы Грузии в связи с санкциями
Sputnik Грузия
Новая администрация США проходит через те же вызовы, что и Грузия, и это дает основания для успешного сотрудничества, заявил вице-премьер 24.12.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Хоть санкции и скажутся негативно на привлечении инвестиций, ситуация может измениться после перезагрузки отношений с США, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Запад начал дистанцироваться от Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах". К этому времени США ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, глава МВД Вахтанг Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирза Кезевадзе внесены в "список Магнитского".По его словам, новая администрация США проходит через те же вызовы, что и Грузия, и это дает основания для успешного сотрудничества. "Им тоже, вероятно, приходится противостоять тем же вызовам, через которые в том числе прошло наше правительство, и это даст основания, что у нас может быть успешное сотрудничество с администрацией США в 2025 году", – сказал Давиташвили. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая представителей МВД, а о приостановлении стратегического партнерства с Грузией. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе >>По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван давиташвили, сша, еврокомиссия, обсе, саломе зурабишвили
Вице-премьер озвучил планы Грузии в связи с санкциями
17:36 24.12.2024 (обновлено: 18:17 24.12.2024)
Новая администрация США проходит через те же вызовы, что и Грузия, и это дает основания для успешного сотрудничества, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Хоть санкции и скажутся негативно на привлечении инвестиций, ситуация может измениться после перезагрузки отношений с США, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
Запад начал дистанцироваться от Грузии после принятия т. н. закона об "иноагентах". К этому времени США ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, глава МВД Вахтанг Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирза Кезевадзе внесены в "список Магнитского".
"Естественно, санкции негативно скажутся (на инвестициях – ред.). Но я уверен, у нас есть такие ожидания, что мы изменим эту ситуацию и исправим ее. С новой администрацией (США – ред.) наше стратегическое партнерство будет обновлено и поднимется на качественно более высокий уровень", – сказал Давиташвили.
По его словам, новая администрация США проходит через те же вызовы, что и Грузия, и это дает основания для успешного сотрудничества.
"Им тоже, вероятно, приходится противостоять тем же вызовам, через которые в том числе прошло наше правительство, и это даст основания, что у нас может быть успешное сотрудничество с администрацией США в 2025 году", – сказал Давиташвили.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния" – заморожена часть помощи правительству и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, включая представителей МВД, а о приостановлении стратегического партнерства с Грузией.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Масло в огонь подлило принятие в Грузии в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Критика продолжилась и после парламентских выборов 26 октября, результаты которых отказались признать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой.
Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России