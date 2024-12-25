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МВД Грузии прокомментировало сообщение об инциденте с машиной наблюдателей ПАСЕ

МВД Грузии прокомментировало сообщение об инциденте с машиной наблюдателей ПАСЕ

Sputnik Грузия

Наблюдатели ПАСЕ утверждают, что злоумышленники сначала прокололи шину их машины, а потом устроили ДТП 25.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-25T16:20+0400

2024-12-25T16:20+0400

2024-12-25T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Водитель автомобиля наблюдательной миссии ПАСЕ в беседе с прибывшими на место ДТП в районе Сигнахи (регион Кахети) в день выборов полицейскими не высказал предположений, что кто-то мог умышленно повредить эту машину, говорится в заявлении МВД Грузии. Согласно отчету наблюдателей ПАСЕ, порядка 40 недружелюбных мужчин с крепким телосложением в день парламентских выборов 26 октября повредили их машину около избирательного участка в селе Бодбе района Сигнахи. В частности, они прокололи шину, а после врезались в их машину на старом автомобиле, чтобы преподнести это как случайность. Полицейские осмотрели территорию для установления причин случившегося, а также побеседовали с водителем, после чего составили соответствующий документ. Во время ДТП автомобиль находился на обочине. "Прибывшим на место сотрудникам патрульной полиции водитель объяснил, что неустановленный им автомобиль, предположительно, во время передвижения по автомобильной дороге, повредил находящееся в его владении транспортное средство и попросил официально зафиксировать случившейся факт", – сказано в заявлении. Во время беседы с водителем полицейские спросили у него, предполагал ли он, что кто-то мог умышленно повредить этот автомобиль.Каладзе объяснил, почему "Грузинская мечта" стала неугодной для зарубежных "друзей">>"Он не высказал подозрения о том, что автомобиль мог быть умышленно поврежден. В связи со случившимся начато административное делопроизводство в целях установления водителя-правонарушителя и осуществления соответствующего реагирования", – говорится в заявлении. Отчет наблюдательной миссией ПАСЕ был обнародован на сайте организации еще 28 ноября, но СМИ обратили внимание на указанный в нем инцидент с машиной лишь сейчас. В документе приведен целый список проблем, выявленных наблюдателями до выборов и в день голосования. Одной из самых серьезных проблем было названо нарушение тайны голосования почти на четверти избирательных участков, на которых побывали наблюдатели этой миссии. Наблюдатели ПАСЕ также указали на политизацию государственных учреждений и неравные условия конкуренции между партиями. В частности, в интересах правящей партии использовались административные ресурсы.Также в отчете говорится о широко распространенной атмосфере запугивания и давления на избирателей и активистов. Все мифы развеяны – глава МИД Грузии о заключении ОБСЕ по выборам>>Наблюдатели ПАСЕ также утверждают, что установленные правящей партией "Грузинская мечта" камеры видеонаблюдения на избирательных участках создавали атмосферу "Большой брат следит за тобой". Из-за этих камер также часто нарушался принцип тайного голосования.В отчете подчеркнуто, что эти проблемы "существенно подорвали справедливость избирательного процесса и поставили под сомнение легитимность их результатов".Парламентская ассамблея намерена рассмотреть его на зимней сессии в конце января 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сигнахи, кахети, пасе, парламентские выборы в грузии 2024 , мвд грузии