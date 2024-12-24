https://sputnik-georgia.ru/20241224/kaladze-obyasnil-pochemu-gruzinskaya-mechta-stala-neugodnoy-dlya-zarubezhnykh-druzey-291527177.html

Каладзе объяснил, почему "Грузинская мечта" стала неугодной для зарубежных "друзей"

Каладзе объяснил, почему "Грузинская мечта" стала неугодной для зарубежных "друзей"

Sputnik Грузия

Мы не допустим беспорядков, войны и продажи интересов Грузии, заявил мэр Тбилиси 24.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-24T15:38+0400

2024-12-24T15:38+0400

2024-12-24T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" стала неприемлемой для зарубежных "друзей" Грузии за отказ выполнять их указания и превращать страну в полигон, обрекая на уничтожение, заявил мэр Тбилиси, генсек партии Каха Каладзе на заседании сакребуло (горсобрание).В "Грузинской мечте" не раз говорили, что определенные силы на Западе руками западных бюрократов и политиков пытаются вынудить власти Грузии открыть "второй фронт" против России. За отказ выполнять это требование в Грузии было осуществлено несколько попыток революции, чтобы вернуть к власти управляемую ими бывшую правящую партию вместе с соратниками, утверждают в "Грузинской мечте".По его словам, особенно после начала конфликта на Украине у "зарубежных сил" возник особый интерес в отношении Грузии – страна должна была быть использована как полигон их интересов.Он подчеркнул, что находящаяся во власти "Грузинская мечта" отказалась реализовывать интересы этих сил."Власти, которые отказывались выполнять указания т. н. друзей за счет ослабления Грузии и более того, ее уничтожения, оказались для них неприемлемыми", - сказал Каладзе.Премьер четыре часа убеждал бизнесменов, что в Грузии все будет хорошо>>По словам генсека партии, на Грузию и ее власти оказывалось беспрецедентное давление, чтобы власти действовали не исходя из интересов мирного будущего страны, а согласно интересам больших стран. А это, как отметил Каладзе, создавало риски для безопасности Грузии."Наша политическая команда продемонстрировала большую ответственность, политическую зрелость и мы всему миру показали, что мы принципиальные и будем таковыми всегда, когда речь идет о защите своей страны и государства", - заявил Каладзе.Мэр отметил, что население Грузии увидело и оценило принципиальную полицию "Грузинской мечты" касательно геополитических вызовов, перед которыми оказалась страна. Именно поэтому избиратели вверили "Грузинской мечте" бразды правления еще на четыре года.Он поблагодарил население за поддержку на парламентских выборах 26 октября, а членов большинства сакребуло Тбилиси за лепту в победу "Грузинской мечты".При этом он пообещал населению, что подобное не произойдет."Как бы они не старались, свою родину мы никому не уступим. Мы не допустим беспорядков, войны и продажи интересов страны ни путем попыток внутренних сил, ни по указке внешних сил", - сказал Каладзе.Депутат: призыв Хазарадзе к грузинской армии – самый низкий поступок>>Также мэр отметил, что "Грузинская мечта" не сворачивала с европейского пути. Именно нынешние власти максимально сблизили страну с Европой, сказал он.В 2014 году Грузия и Евросоюз заключили соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В 2017 году для граждан Грузии был введет безвизовый режим в Шенгенской зоне. В 2023 году Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС.По словам Каладзе, Грузия стремится в Евросоюз, но это никому не дает права использовать этот вопрос как средство шантажа против страны.Он с сожалением отметил, что Грузию вновь наказали, отказав в переводе на следующий этап сближения с Евросоюзом – в открытии переговоров о вступлении в ЕС.Каладзе напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, о том, что в Грузии, по сравнению с Молдовой, "темная картина". Мэр подчеркнул тот факт, что Молдова, с которой уже открыты переговоры, до сих пор остается членов СНГ."Это европейская справедливость? Вопрос риторический, а ответом является заявление премьер-министра от 28 ноября (о снятии с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС – ред.)", - заявил Каладзе.Все мифы развеяны – глава МИД Грузии о заключении ОБСЕ по выборам>>По его словам, этим решением власти Грузии перенесли всю ответственность за открытие переговоров с Грузией о вступлении на ведомства ЕС."Мы открыто заявили, что только от них зависит судьба открытия переговоров и это не должно превращаться в тему политических спекуляций. Тогда что вызвало волну акций? Безусловно, это опять-таки часть плана, который заранее спланирован и заказан на период после выборов", - сказал Каладзе.По его словам, участники этого процесса осуществляют нападки на улицах и в соцсетях на всех, кто выступает за мир и развитие Грузии."Что мы видим на проспекте Руставели? Хорошо организованные радикальные группы, экстремистские организации, неправительственные организации, оппозиционные партии, лидером которых внешние силы назначили Саломе Зурабишвили, с ненавистью, агрессией, буллингом осуществляют нападки на всех, кто желает мира, развития страны и ее европейского будущего", - заявил мэр.Каладзе отметил, что огромные финансовые средства вложены в то, чтобы размножившиеся как грибы непонятные группы в соцсетях занимались формированием общественного мнения.Трагикомедия и агония – в правящей партии ответили на заявление президента Грузии>>"Естественно, это у них не выходит, и они насилием, руганью осуществляют нападки на всех и вся. Занимаются травлей предпринимателей, деятелей искусства, спортсменов, ученых, студентов, дедушек-бабушек, врываются в школы к малолетним детям", - сказал Каладзе.По его словам, кампания ненависти, категорическое непринятие иного мнения является частью революционного сценария.При этом он подчеркнул, что сегодня государство сильное, сильные все государственные институты и, что самое главное, власти пользуются поддержкой большей части населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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