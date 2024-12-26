https://sputnik-georgia.ru/20241226/nikakaya-vneshnyaya-sila-nikogda-ne-smozhet-povliyat-na-mikhaila-kavelashvili---deputat--291552326.html

Никакая внешняя сила никогда не сможет повлиять на Михаила Кавелашвили – депутат

Никакая внешняя сила никогда не сможет повлиять на Михаила Кавелашвили – депутат

Sputnik Грузия

Инаугурация шестого президента Грузии состоится 29 декабря 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T13:41+0400

2024-12-26T13:41+0400

2024-12-26T14:08+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

анна долидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0e/291412733_0:30:858:513_1920x0_80_0_0_1239a8e1fa41ee362c09959ee62c4c13.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили – это личность, на которую никогда не сможет повлиять ни одна внешняя сила, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Инаугурация новоизбранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в здании парламента. В этот же день истекает срок ультиматума, который пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили выставила правящей партии "Грузинская мечта" для назначения новых парламентских выборов. Кавелашвили был избран президентом Грузии 14 декабря. Президентские выборы прошли по американской модели – он получил 224 голоса Избирательной коллегии из 300. Оппозиция участия в выборах не принимала.По его словам, для будущего президента Грузии важнее всего традиции, история, культура и идентичность страны. Президент Турции поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии>>При этом, по мнению депутата, в день инаугурации Кавелашвили на акции протеста, которая ежедневно проходит перед зданием парламента в центре Тбилиси с 28 ноября, будет больше людей, чем в прежние дни, поскольку эту дату в оппозиции представили как некую кульминацию.Однако, по словам Мачавариани, новый год грузинский народ встретит уже без Саломе Зурабишвили. Между тем лидеры оппозиционных партий, преодолевших барьер на выборах 26 октября, пообещали президенту Зурабишвили физическую поддержку, а именно – остаться с ней в президентской резиденции после 29 декабря. Об этом заявила одна из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе. Как ранее заявила сама Зурабишвили, после 29 декабря она не собирается уходить. Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Оппоненты власти рассчитывают на то, что Зурабишвили назначит дату новых выборов. Ранее премьер-министр Кобахидзе заявил, что для проведения новых выборов в Грузии нет правовых оснований. В том случае, если Зурабишвили все-таки пойдет на этот шаг, то ей грозит уголовная ответственность. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Кто такой Кавелашвили – будущий шестой президент Грузии>>Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, анна долидзе