Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "майдана" – спикер Парламента
16:51 26.12.2024 (обновлено: 17:05 26.12.2024)
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти"
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Управляемые извне Саломе Зурабишвили и представители радикальной оппозиции пытаются привнести экстремизм в грузинское общество и действуют по сценарию "майдана", которому не суждено осуществиться в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Так Папуашвили прокомментировал заявления представителей оппозиции о том, что если Зурабишвили не покинет президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) после инаугурации Михаила Кавелашвили, то они будут физически ее защищать. Зурабишвили, президентский срок которой истекает 29 декабря, отказывается покидать президентскую резиденцию, утверждая, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.
"Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция говорят, а Грузия идет вперед… Это является частью привнесения экстремизма в грузинское общество, и это мы видим чрезмерно. Этот процесс управляется извне, что мы тоже видим", – заявил Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа напомнил о стоявших перед зданием парламента иностранных политиках, которые, по словам Папуашвили, прямо призывали Зурабишвили и радикальную оппозицию перейти к сценарию "майдана".
Представители парламентов восьми стран Евросоюза побывали в Тбилиси в начале ноябре. Вице-спикеры и главы комитетов по иностранным делам парламентов стран ЕС встретились со всеми, кто обвиняет власти Грузии в фальсификации выборов, – президентом Саломе Зурабишвили, оппозицией и представителями неправительственных организаций, а вечером выступили на акции протеста.
"Напоминаю вам о представителе шведского правительства, председателе комитета парламента по иностранным делам, которому не понравилась спокойная ситуация, и который прямо напомнил нам, что было бы неплохо разыграть сценарий "майдана", – сказал Папуашвили.
Позже, по словам Папуашвили, все увидели, как протестующие начали действовать по этому сценарию – устроили склады для пиротехники, разливали коктейли Молотова, подвергали насилию полицейских и нападали на здание парламента.
"Это часть несостоявшегося "майдана", который они долгое время под разными предлогами пытались осуществить в Грузии, но они не смогли учесть один фактор – грузинское общество и его отношение к своей стране и к тем, кто пытается устроить беспорядки в нашей стране", – заявил Папуашвили.
Каждый раз внутренние и внешние недоброжелатели терпели поражение перед грузинским обществом, и они и в этот раз, по словам Папуашвили, терпят поражение перед грузинским обществом.
Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.