https://sputnik-georgia.ru/20241226/prezident-gruzii-i-oppozitsiya-deystvuyut-po-stsenariyu-maydana---spiker-parlamenta-291554763.html

Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "майдана" – спикер Парламента

Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "майдана" – спикер Парламента

Sputnik Грузия

Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти" 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T16:51+0400

2024-12-26T16:51+0400

2024-12-26T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Управляемые извне Саломе Зурабишвили и представители радикальной оппозиции пытаются привнести экстремизм в грузинское общество и действуют по сценарию "майдана", которому не суждено осуществиться в Грузии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Так Папуашвили прокомментировал заявления представителей оппозиции о том, что если Зурабишвили не покинет президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси) после инаугурации Михаила Кавелашвили, то они будут физически ее защищать. Зурабишвили, президентский срок которой истекает 29 декабря, отказывается покидать президентскую резиденцию, утверждая, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она. Глава грузинского законодательного органа напомнил о стоявших перед зданием парламента иностранных политиках, которые, по словам Папуашвили, прямо призывали Зурабишвили и радикальную оппозицию перейти к сценарию "майдана". "Напоминаю вам о представителе шведского правительства, председателе комитета парламента по иностранным делам, которому не понравилась спокойная ситуация, и который прямо напомнил нам, что было бы неплохо разыграть сценарий "майдана", – сказал Папуашвили. Позже, по словам Папуашвили, все увидели, как протестующие начали действовать по этому сценарию – устроили склады для пиротехники, разливали коктейли Молотова, подвергали насилию полицейских и нападали на здание парламента. Каждый раз внутренние и внешние недоброжелатели терпели поражение перед грузинским обществом, и они и в этот раз, по словам Папуашвили, терпят поражение перед грузинским обществом. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Глава парламента Грузии сравнил Зурабишвили с Людовиком XIV >>Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , михаил кавелашвили, акции протеста