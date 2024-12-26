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Глава парламента Грузии сравнил Зурабишвили с Людовиком XIV

Глава парламента Грузии сравнил Зурабишвили с Людовиком XIV

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии 26.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-26T12:55+0400

2024-12-26T12:55+0400

2024-12-26T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подход президента Грузии Саломе Зурабишвили к госудраству такой же, как был у короля Франции Людовика XIV, который считал, что он и есть государство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Зурабишвили, президентский срок которой истекает 29 декабря, отказывается покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси). Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она."Государство — это я" — фраза, которой обозначают человека с большим самомнением, ставящего себя и свои интересы выше целого государства. По наиболее распространенной версии, авторство фразы приписывается 16-летнему Людовику XIV, который якобы произнес ее 13 апреля 1655 года в Парижском парламенте. Глава грузинского законодательного органа, призвал не забывать, что 26 октября в стране состоялись выборы, в которых приняли участие более 2 миллионов граждан, где из низ 1 миллион 120 тысяч избирателей проголосовали за "Грузинскую мечту" и тем самым дали мандат управления страной. Среди них есть избиратели оппозиции, которые, по словам Папуашвили, проголосовали за то, чтобы избранные ими партии представляли их в парламенте. "Так что, пусть никто не закрывает глаза на 1 миллион 120 тысяч граждан Грузии. Ни мы, "Грузинская мечта" как партия, ни наши избиратели не собираемся кому-то уступать голоса избирателей. Каждый, кто строит какие-то абсурдные планы, должен думать об этом", - добавил он. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси