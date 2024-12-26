https://sputnik-georgia.ru/20241226/glava-parlamenta-gruzii-sravnil-zurabishvili-s-lyudovikom-xiv-291551698.html
Глава парламента Грузии сравнил Зурабишвили с Людовиком XIV
Глава парламента Грузии сравнил Зурабишвили с Людовиком XIV
Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии 26.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-26T12:55+0400
2024-12-26T12:55+0400
2024-12-26T12:55+0400
грузия
новости
политика
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24351/10/243511076_0:0:2474:1392_1920x0_80_0_0_b33864a064804a53d1d66eeb95f8551e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подход президента Грузии Саломе Зурабишвили к госудраству такой же, как был у короля Франции Людовика XIV, который считал, что он и есть государство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Зурабишвили, президентский срок которой истекает 29 декабря, отказывается покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси). Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она."Государство — это я" — фраза, которой обозначают человека с большим самомнением, ставящего себя и свои интересы выше целого государства. По наиболее распространенной версии, авторство фразы приписывается 16-летнему Людовику XIV, который якобы произнес ее 13 апреля 1655 года в Парижском парламенте. Глава грузинского законодательного органа, призвал не забывать, что 26 октября в стране состоялись выборы, в которых приняли участие более 2 миллионов граждан, где из низ 1 миллион 120 тысяч избирателей проголосовали за "Грузинскую мечту" и тем самым дали мандат управления страной. Среди них есть избиратели оппозиции, которые, по словам Папуашвили, проголосовали за то, чтобы избранные ими партии представляли их в парламенте. "Так что, пусть никто не закрывает глаза на 1 миллион 120 тысяч граждан Грузии. Ни мы, "Грузинская мечта" как партия, ни наши избиратели не собираемся кому-то уступать голоса избирателей. Каждый, кто строит какие-то абсурдные планы, должен думать об этом", - добавил он. Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными. Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России. Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году. Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24351/10/243511076_0:0:2474:1856_1920x0_80_0_0_93a68e6b0c42041d01e83820deb547e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси
Глава парламента Грузии сравнил Зурабишвили с Людовиком XIV
Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Подход президента Грузии Саломе Зурабишвили к госудраству такой же, как был у короля Франции Людовика XIV, который считал, что он и есть государство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Зурабишвили, президентский срок которой истекает 29 декабря, отказывается покидать президентскую резиденцию (Дворец Орбелиани в центре Тбилиси). Зурабишвили утверждает, что до смены руководства страны путем новых парламентских выборов единственным легитимным представителем власти остается только она.
"Что касается позиции госпожи Саломе, то она не новая. Некоторое время назад я сказал, что у нее подход Людовика XIV к государству. По сути, она говорит, что государство - это она сама, со своей атрибутикой", - заявил Папуашвили.
"Государство — это я" — фраза, которой обозначают человека с большим самомнением, ставящего себя и свои интересы выше целого государства. По наиболее распространенной версии, авторство фразы приписывается 16-летнему Людовику XIV, который якобы произнес ее 13 апреля 1655 года в Парижском парламенте.
Глава грузинского законодательного органа, призвал не забывать, что 26 октября в стране состоялись выборы, в которых приняли участие более 2 миллионов граждан, где из низ 1 миллион 120 тысяч избирателей проголосовали за "Грузинскую мечту" и тем самым дали мандат управления страной.
"Давайте не забывать об этом, и каждый раз, когда эти люди говорят о том, какие у них планы в отношении государства, пусть не забывают о каждом из этих избирателей", - заявил Папуашвили.
Среди них есть избиратели оппозиции, которые, по словам Папуашвили, проголосовали за то, чтобы избранные ими партии представляли их в парламенте.
"Так что, пусть никто не закрывает глаза на 1 миллион 120 тысяч граждан Грузии. Ни мы, "Грузинская мечта" как партия, ни наши избиратели не собираемся кому-то уступать голоса избирателей. Каждый, кто строит какие-то абсурдные планы, должен думать об этом", - добавил он.
Президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а теперь жестоко расправляются с несогласными.
Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.
Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти". Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.
При этом акции протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.
Более того, премьер заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.