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Верхний Ларс 28 декабря: въезда в Грузию ждут более полутора тысяч грузовиков

Верхний Ларс 28 декабря: въезда в Грузию ждут более полутора тысяч грузовиков

Sputnik Грузия

Проезд большегрузов через границу закрылся ночью 28 декабря из-за снегопада и гололеда 28.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-28T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Более 1,6 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды на выходных>>>Проезд большегрузов через границу закрылся ночью 28 декабря из-за снегопада и гололеда. Всего в электронной очереди, по последним данным, зарегистрировано 1 680 грузовиков. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

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верхний ларс, северная осетия, армения, общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, дороги, ситуация на военно-грузинской дороге