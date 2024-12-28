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Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов на дороге в Россию запретили
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов на дороге в Россию запретили
Sputnik Грузия
Причиной ограничения стали гололед и снегопад 28.12.2024, Sputnik Грузия
2024-12-28T13:33+0400
2024-12-28T13:33+0400
2024-12-28T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в Департаменте автомобильных дорог. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды на выходных>>>Причиной ограничения стали гололед и снегопад, которые могут создать аварийную ситуацию на горной дороге. Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно. По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в беспрерывном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
погода, грузия, новости, верхний ларс, гудаури, национальное агентство окружающей среды, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: движение большегрузов на дороге в Россию запретили
Причиной ограничения стали гололед и снегопад
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Причиной ограничения стали гололед и снегопад, которые могут создать аварийную ситуацию на горной дороге.
Движение других видов автотранспортных средств на участке Гудаури (Поста)-Коби свободно.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участке Степанцминда-Ларс будет осуществляться в беспрерывном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.