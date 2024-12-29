https://sputnik-georgia.ru/20241229/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-vydachi-kreditov-v-dollarakh-291578144.html

В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах

В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов в долларах

Sputnik Грузия

В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, а в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари 29.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-29T13:57+0400

2024-12-29T13:57+0400

2024-12-29T13:57+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

кредит

доллар

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186466_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_02c615e90a50337260ff35bfd32fc686.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 января ужесточает политику дедолларизации и вводит новый лимит для выдачи кредитов в лари. Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. Согласно вступающим в силу правилам, с 1 января кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 500 тысяч лари в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, а в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари. По данным Нацбанка, на фоне последних мер долларизация существенно снизилась. Однако она и связанные с ней структурные риски остаются одной из основных проблем финансового сектора. Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре >>Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, кредит, доллар