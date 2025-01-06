https://sputnik-georgia.ru/20250106/u-oppozitsii-isteriya-iz-za-vizita-prezidenta-pa-obse-v-gruziyu--deputat-291659607.html

У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат

У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат

Sputnik Грузия

Этот визит подчеркивает роль Грузии со стороны ОБСЕ и ее важность для организации, заявил Миканадзе 06.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-06T13:03+0400

2025-01-06T13:03+0400

2025-01-06T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Оппозиция в Грузии и ее "покровители за рубежом" находятся в истерии из-за предстоящего визита президента ПА ОБСЕ Пии Каумы, так как ОБСЕ признала, что прошедшие в Грузии парламентские выборы были конкурентными и проводились в соответствии с высокими стандартами, что для них неприемлемо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" ранее призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ. С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси. Этот визит подчеркивает роль Грузии со стороны ОБСЕ, ее важность для организации, заявил Миканадзе и отметил, что отрадно, когда год начинается с визита такого высокого ранга. В этом контексте депутат напомнил о негативной реакции оппонентов после визита генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе в Грузию. Мы видели истерию после официального трехдневного визита генсекретаря Совета Европы в Грузию в декабре 2024 года, а теперь мы видим истерию между "местными радикалами и их покровителями" по поводу визита президента ПА ОБСЕ и подчиненной ей делегации, заявил Миканадзе. Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы >>"Для них неприемлемо признавать те выборы, на которых оппозиция потерпела полное поражение, хотя БДИПЧ ОБСЕ заявило, что эти выборы были конкурентными и проводились в соответствии с высокими стандартами", – добавил Миканадзе. Этот визит очень важен для Грузии, поскольку будущие отношения между страной и ПА ОБСЕ будут обсуждаться в двустороннем контексте, пояснил депутат. Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть запланированный в Грузию визит. Не встречаться с "однопартийным режимом" в Тбилиси до тех пор, пока они не согласятся на внеочередные выборы под международным наблюдением, призвал Пию Кауму и экс-посол США в Грузии Ян Келли. О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Премьер о письме главы миссии ОБСЕ: выборы в Грузии признаны, спекуляции безосновательны>>Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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совет европы, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия, ян келли, георгий гахария, тбилиси, европа, сша, новости, грузия, политика, парламентские выборы в грузии 2024