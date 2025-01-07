https://sputnik-georgia.ru/20250107/epidemiologi-rasskazali-o-situatsii-s-grippom-i-opasnosti-metapnevmovirusa-v-gruzii-291675217.html

Эпидемиологи рассказали о ситуации с гриппом и опасности метапневмовируса в Грузии

Эпидемиологи рассказали о ситуации с гриппом и опасности метапневмовируса в Грузии

Sputnik Грузия

В некоторых европейских странах ВОЗ также зафиксирован незначительный рост случаев HMPV 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T17:48+0400

2025-01-07T17:48+0400

2025-01-07T17:48+0400

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грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Число обращений граждан по гриппоподобным заболеваниям и доля тяжелых ОРЗ в общем объеме госпитализаций в Грузии находятся в пределах сезонных неэпидемических показателей, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC and PH). Доля вируса гриппа A в заболеваемости гриппоподобными инфекциями увеличилась за последние четыре недели, что является обычным явлением для декабря. Циркулируют виды гриппа и парагриппа, рино-, адено-, респираторно-синцитиальный вирус и другие возбудители. В некоторых европейских странах Всемирной организацией здравоохранения также зафиксирован незначительный рост случаев. HMPV (метапневмовирус человека) – респираторный вирус, который может вызывать острые воспалительные заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов, особенно у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Типичными симптомами являются кашель, лихорадка, затрудненное дыхание через нос/отечность и усталость. Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 6 дней. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме и проходит примерно через неделю. Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии? Ответ врача >>В редких случаях вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит и пневмония, особенно у младенцев, пожилых людей или людей с ослабленной иммунной системой. Впервые о вирусе сообщили в 2001 году. HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae. Широкое использование методов молекулярной диагностики позволило идентифицировать ВПЧ как вирус, вызывающий инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Вирус HMPV передается от инфицированного человека здоровому через дыхательные выделения – при кашле и чихании, тесном контакте с инфицированным человеком и прикосновении к поверхностям, зараженным вирусом. В особые группы риска входят дети, пожилые люди и люди с иммунодефицитом. Симптомами, на которые следует обратить внимание, являются постоянная лихорадка, вялость или затрудненное дыхание. Что происходит в Китае? Последние новости о заболеваемости респираторными заболеваниями>>В случае обострения симптомов рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Специфического противовирусного лечения или вакцины против этого вируса не существует. Лечение по существу включает в себя устранение симптомов, поэтому особенно важно соблюдать профилактические меры. Вакцинация против гриппа является важнейшей профилактической мерой, поскольку сезон активного распространения гриппа и HMPV совпадает, и одновременное или последовательное заражение обоими вирусами может ухудшить течение заболевания или продлить процесс выздоровления. Профилактика HMPV: Как ранее заявил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, пик распространения вируса гриппа в Грузии начнется со второй половины января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, грипп, грипп атакует грузию