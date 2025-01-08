https://sputnik-georgia.ru/20250108/glava-mid-ne-isklyuchaet-chto-prezident-frantsii-neverno-informirovan-o-protsessakh-v-gruzii-291680307.html

Глава МИД не исключает, что Макрон неверно информирован о процессах в Грузии

Глава МИД не исключает, что Макрон неверно информирован о процессах в Грузии

Sputnik Грузия

По мнению Эммануэля Макрона, Россия оказала влияние на выборы в Грузии 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T12:36+0400

2025-01-08T12:36+0400

2025-01-08T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Неверная информация создает неверное представление, а президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы знать, что парламентские выборы в Грузии прошли по электронной системе, и ничто не смогло бы повлиять на их результаты, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Макрон на ежегодной встрече послов Франции заявил, что "в последние годы Россия усилила агрессию и изменила характер этой агрессии по отношению к европейцам и другим частям мира". Среди прочего Макрон привел в пример Грузию, где по его мнению, "дестабилизируют избирательный процесс и вбрасывают бюллетени в урны". А если Макрон этого не знает, то тогда надо спросить у посла Франции в Грузии Шераз Гасри, насколько она правильно информирует свои власти о происходящих в Грузии процессах.Ранее Гасри прокомментировала заявление президента Франции в сети Х. Дипломат подчеркнула слова Макрона о том, что новые выборы в Грузии могут стать выходом из политического кризиса в стране. "В то время, как Эммануэль Макрон делает приоритетом нашей внешней политики поддержку демократии и борцов за свободу, он высоко оценивает храбрость демонстрантов и Саломе Зурабишвили в Грузии и подчеркивает, что новые выборы могут стать выходом из политического кризиса", – написала Гасри в соцсети. Пусть смотрят на себя – первые лица Грузии резко ответили президенту Франции>>Результаты парламентских выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей выборы были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после решения властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Протестующие требуют проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Напомним, митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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