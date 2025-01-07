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Пусть смотрят на себя – первые лица Грузии резко ответили президенту Франции

Пусть смотрят на себя – первые лица Грузии резко ответили президенту Франции

Sputnik Грузия

Разговоры о новых выборах являются вмешательством в суверенный выбор народа Грузии, заявил спикер 07.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-07T21:34+0400

2025-01-07T21:34+0400

2025-01-07T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Президенту Франции Эммануэлю Макрону лучше заняться своими делами – так первые лица Грузии прокомментировали заявление президента о необходимости проведения в Грузии новых выборов. Президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодной встрече послов Франции заявил: "В последние годы Россия усилила агрессию и изменила характер этой агрессии по отношению к европейцам и другим частям мира, мы видим это в Армении, где Россия внезапно изменила свое союзничество и стала союзником Азербайджана только потому, что армяне сопротивлялись им, и в Грузии, где дестабилизируют избирательный процесс и вбрасывают бюллетени в урны". По его словам, разговоры о новых выборах являются вмешательством в суверенный выбор народа Грузии, и все должны уважать решение, которое принял грузинский народ 26 октября. Глава ПА ОБСЕ ощутила на себе эффект "либерального фашизма" – премьер Грузии >>"Мы не для того 33 года добивались независимости кровью, чтобы сегодня политики разных стран разного уровня вмешивались в волеизъявление грузинского народа. Грузинский народ четко и громко выразил свою волю 26 октября. Если что-то и является Европой, то это прежде всего уважение к воле народа. Пусть все проявят уважение и почтение к воле народа Грузии", – заявил Папуашвили. При этом Папуашвили отметил, что выборы должны пройти не в Грузии, а во Франции. А вот премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону заниматься делами Украины. "Президенту Франции следует посмотреть на Украину, принесенную в жертву уничтожению. Я говорю о том, что является настоящей проблемой. Я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, которая стоит перед всеми – это разрушенная Украина", – сказал Кобахидзе. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Санкции против Грузии или граждан Грузии? Мифы и реальность>> США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа>> Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимности выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, эммануэль макрон, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, сша, франция, обсе