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Какие дороги планируется построить в Грузии в 2025 году
Какие дороги планируется построить в Грузии в 2025 году
Sputnik Грузия
Развитие транзитной роли Грузии в этом году остается приоритетом для правительства страны 08.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-08T14:45+0400
2025-01-08T14:45+0400
2025-01-08T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Завершение объездной дороги Батуми, новая трасса между Тбилиси и Рустави, завершение строительства сухопутного пути Среднего коридора и скоростная трасса между Тбилиси и регионом Кахети – такие планы у министерства регионального развития и инфраструктуры на 2025 год. Развитие транзитной роли Грузии в этом году остается приоритетом для правительства страны. Особое внимание в этом году планируется уделить развитию автомобильного Среднего коридора. Согласно проекту, в 2025 году фактически будет завершено строительство участков Среднего коридора, соединяющего границы Грузии, Азербайджана, Армении и Турции. Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом >>В частности, в этом году будет построен обновленный участок дороги Рустави-Красный мост к грузино-азербайджанской границе, трассы к грузино-армянской границе Алгети-Садахло и обновленной дороги Батуми-Сарпи, ведущей к границе с Турцией. Кроме того, уже в этом году завершится строительство участков объездной трассы Батуми и планируется начать расширение объездной дороги вокруг курортного поселка Кобулети. Также в 2025 году в планах власти завершить строительство 4-полосной трассы между Тбилиси и крупным промышленным центром Грузии Рустави, что сократит получасовой путь между городами. Грузия активно развивает транспортную сеть >>Начнется строительство подъездной дороги к порту Анаклия, строительство объездной дороги Лило, нового въезда в Тбилиси с запада и нового выезда из Тбилиси на запад. В направлении юг-север будут завершены проект Квешети-Коби и участок Степанцминда-Гвелети, а также начнется строительство участка дороги Цицамури-Жинвали. Кроме того, продолжится строительство скоростной трассы в направлениии Кахети – начнется строительство объездной дороги Бадиаури-Чалаубни, Гурджаани (Чумлаки)-Телави и объездной дороги Лагодехи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, строительство дороги
экономика, грузия, новости, строительство дороги
Какие дороги планируется построить в Грузии в 2025 году
14:45 08.01.2025 (обновлено: 16:12 08.01.2025)
Развитие транзитной роли Грузии в этом году остается приоритетом для правительства страны
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Завершение объездной дороги Батуми, новая трасса между Тбилиси и Рустави, завершение строительства сухопутного пути Среднего коридора и скоростная трасса между Тбилиси и регионом Кахети – такие планы у министерства регионального развития и инфраструктуры на 2025 год.
Развитие транзитной роли Грузии в этом году остается приоритетом для правительства страны. Особое внимание в этом году планируется уделить развитию автомобильного Среднего коридора.
Согласно проекту, в 2025 году фактически будет завершено строительство участков Среднего коридора, соединяющего границы Грузии, Азербайджана, Армении и Турции.
В частности, в этом году будет построен обновленный участок дороги Рустави-Красный мост к грузино-азербайджанской границе, трассы к грузино-армянской границе Алгети-Садахло и обновленной дороги Батуми-Сарпи, ведущей к границе с Турцией.
Кроме того, уже в этом году завершится строительство участков объездной трассы Батуми и планируется начать расширение объездной дороги вокруг курортного поселка Кобулети.
Также в 2025 году в планах власти завершить строительство 4-полосной трассы между Тбилиси и крупным промышленным центром Грузии Рустави, что сократит получасовой путь между городами.
Начнется строительство подъездной дороги к порту Анаклия, строительство объездной дороги Лило, нового въезда в Тбилиси с запада и нового выезда из Тбилиси на запад.
В направлении юг-север будут завершены проект Квешети-Коби и участок Степанцминда-Гвелети, а также начнется строительство участка дороги Цицамури-Жинвали.
Кроме того, продолжится строительство скоростной трассы в направлениии Кахети – начнется строительство объездной дороги Бадиаури-Чалаубни, Гурджаани (Чумлаки)-Телави и объездной дороги Лагодехи.