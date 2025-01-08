https://sputnik-georgia.ru/20250108/voyna-ili-nakazanie-v-gruzinskoy-mechte-rasskazali-ob-ugrozakh-globalnoy-partii-voyny-291681346.html

Война или наказание! В "Грузинской мечте" рассказали об угрозах "глобальной партии войны"

Война или наказание! В "Грузинской мечте" рассказали об угрозах "глобальной партии войны"

Sputnik Грузия

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинил "глобальную партию войны" в попытке дестабилизации страны 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T15:54+0400

2025-01-08T15:54+0400

2025-01-08T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Требования и угрозы "глобальной партии войны" относительно противостояния в Украине наконец-то обрели публичный характер. Однако никто не может заставить власти Грузии пожертвовать страной ради разрушительного конфликта ценой каких-либо санкций, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Так отреагировали на сложившуюся внутри страны и за ее пределами ситуацию лидеры правящей партии в своем официальном заявлении в социальных сетях. Основная причина трудностей, с которыми столкнулась Грузия, заключается в отказе властей от открытия "второго фронта", заявил ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, к открытию второго фронта активно призывали покровители Deep State ("глубинное государство") в США и их представители в Грузии в лице "коллективного Нацдвижения".Более того, устами оппозиции также начали говорить о наказании грузинского народа. Это является достоверным признаком того, что большее раздражение у оппонентов мира и стабильности в стране вызывает бескомпромиссная позиция грузинского народа, который, как отмечено в заявлении, не позволил "коллективному Нацдвижению" или агентуре "глобальной партии войны" вернуться к власти, вовлечь Грузию в очередную войну.Премьер: отказ Грузии открыть "второй фронт" стал причиной многочисленных трудностей >>Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. По мнению "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" способна манипулировать мнением только меньшинства населения. Сегодня она точно так же противопоставляет поддерживающее "коллективное Нацдвижение" меньшинство национальным интересам своей страны, как это было сделано во многих странах. Под "коллективным Нацдвижением" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. В "Грузинской мечте" их также называют "локальной партией войны" и "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну в Украине. Грузия в результате огромных усилий и бескомпромиссной борьбы смогла избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается, и эту борьбу нужно довести до конца, сказано в заявлении. В "Грузинской мечте" уверены, что успешное выполнение президентом Дональдом Трампом задачи по разрушению "глубинного государства" сможет обеспечить качественную перезагрузку грузино-американских отношений. А это в равной степени отвечает интересам как Грузии, так и США. При этом в "Грузинской мечте" считают, что в Европе на устранение метастазов "глубинного государства" потребуется относительно больше времени. Разрушение европейских метастазов "глубинного государства" является необходимым условием для перезагрузки отношений Грузии и ЕС. В правящей партии выразили надежду, что к 2030 году ЕС полностью преодолеет проблему неформального олигархического влияния и "глубинного государства", что создаст надлежащие условия для вступления Грузии в ЕС. "Кроме того, Грузия должна не только пассивно ждать перемен в ЕС, но и самой внести активный вклад в преодолении проблем, с которыми сталкивается ЕС", – сказано в заявлении. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По его словам, вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. За этим решением последовала волна акций протеста в Грузии с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, а Запад по причине "отката демократии" продолжает вводить ограничения против Грузии. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Иванишивили наказали за мир в Грузии – реакция политиков на санкции против миллиардера >> Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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