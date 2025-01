https://sputnik-georgia.ru/20250109/eks-prezident-gruzii-podtverdila-chto-edet-na-inauguratsiyu-trampa-291694777.html

Экс-президент Грузии подтвердила, что едет на инаугурацию Трампа

Экс-президент Грузии подтвердила, что едет на инаугурацию Трампа

Sputnik Грузия

Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии и будет президентом 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T16:41+0400

2025-01-09T16:41+0400

2025-01-09T16:41+0400

грузия

новости

политика

сша

великобритания

саломе зурабишвили

дональд трамп

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

бдипч/обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/01/288215672_0:0:1546:870_1920x0_80_0_0_3ac9a7b2ce3928752487c2723248dda7.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что едет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, и обвинила правящую партию Грузии в обходе санкций. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 30 декабря в соцсети Х написал, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Трампа, "как единственного легитимного лидера в Грузии". Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что Трамп не приглашал Зурабишвили, а Уилсон – враг Грузии. По ее словам, в США у нее будут встречи высокого уровня, и она продолжит отношения с партнерами. Она отметила, что никто не признал выборы в Грузии и ее правительство. "Никто не признает выборы и никто не признает прошедших по выборам в парламент, правительство и президента", – сказала Зурабишвили, отметив, что собирается вывести страну из изоляции, в которой она оказалась. Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии и будет президентом. Джо Уилсон является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В конце декабря Уилсон написал несколько постов в соцсети X по Грузии. Согласно одному из них, Иванишвили является коррумпированным политиком, который любит Китай и Иран и ненавидит США. Уилсон призвал избранного президента США Дональда Трампа урезать всю финансовую помощь Грузии, если Иванишвили удастся превратить Грузию из демократии в диктатуру. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года после того, как Дональд Трамп станет президентом США. Однако на сегодняшний день остается открытым вопрос, кто из официальных представителей грузинской власти сможет поехать на инаугурацию. США в 2024 году ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Новые обвинения в адрес власти Экс-президент Грузии обвинила власти в косвенном обходе международных санкций. "Наша экономика в большинстве своем практически остановлена. Действительно, есть какой-то доход, в первую очередь от обхода санкций, которые усилились в последний период, и одним из источников финансового дохода являются дорогостоящие автомобили, которые якобы поступают в Центральную Азию, а на самом деле – в Россию", – сказала Зурабишвили. Она назвала экспорт дорогих автомобилей одним из доходов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода. Требование выборов Экс-президент Грузии Зурабишвили также отметила, что у досрочных парламентских выборов нет альтернативы. "Власть уже разваливается", – добавила она. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема досрочных выборов закрыта раз и навсегда. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Между тем акции протеста в Тбилиси приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент и поддерживающие их НПО. Разлад между Грузией и Западом Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США обеспокоены откатом демократии в Грузии – Блинкен >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. США ввели санкции против Иванишвили>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, великобритания, саломе зурабишвили , дональд трамп, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бдипч/обсе