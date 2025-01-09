https://sputnik-georgia.ru/20250109/eks-prezident-gruzii-podtverdila-chto-edet-na-inauguratsiyu-trampa-291694777.html
Экс-президент Грузии подтвердила, что едет на инаугурацию Трампа
Экс-президент Грузии подтвердила, что едет на инаугурацию Трампа
Sputnik Грузия
Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии и будет президентом 09.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-09T16:41+0400
2025-01-09T16:41+0400
2025-01-09T16:41+0400
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дональд трамп
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
бдипч/обсе
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что едет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, и обвинила правящую партию Грузии в обходе санкций. Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 30 декабря в соцсети Х написал, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Трампа, "как единственного легитимного лидера в Грузии". Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что Трамп не приглашал Зурабишвили, а Уилсон – враг Грузии. По ее словам, в США у нее будут встречи высокого уровня, и она продолжит отношения с партнерами. Она отметила, что никто не признал выборы в Грузии и ее правительство. "Никто не признает выборы и никто не признает прошедших по выборам в парламент, правительство и президента", – сказала Зурабишвили, отметив, что собирается вывести страну из изоляции, в которой она оказалась. Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии и будет президентом. Джо Уилсон является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В конце декабря Уилсон написал несколько постов в соцсети X по Грузии. Согласно одному из них, Иванишвили является коррумпированным политиком, который любит Китай и Иран и ненавидит США. Уилсон призвал избранного президента США Дональда Трампа урезать всю финансовую помощь Грузии, если Иванишвили удастся превратить Грузию из демократии в диктатуру. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года после того, как Дональд Трамп станет президентом США. Однако на сегодняшний день остается открытым вопрос, кто из официальных представителей грузинской власти сможет поехать на инаугурацию. США в 2024 году ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Новые обвинения в адрес власти Экс-президент Грузии обвинила власти в косвенном обходе международных санкций. "Наша экономика в большинстве своем практически остановлена. Действительно, есть какой-то доход, в первую очередь от обхода санкций, которые усилились в последний период, и одним из источников финансового дохода являются дорогостоящие автомобили, которые якобы поступают в Центральную Азию, а на самом деле – в Россию", – сказала Зурабишвили. Она назвала экспорт дорогих автомобилей одним из доходов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода. Требование выборов Экс-президент Грузии Зурабишвили также отметила, что у досрочных парламентских выборов нет альтернативы. "Власть уже разваливается", – добавила она. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема досрочных выборов закрыта раз и навсегда. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Между тем акции протеста в Тбилиси приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент и поддерживающие их НПО. Разлад между Грузией и Западом Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США обеспокоены откатом демократии в Грузии – Блинкен >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. США ввели санкции против Иванишвили>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, великобритания, саломе зурабишвили , дональд трамп, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бдипч/обсе
грузия, новости, политика, сша, великобритания, саломе зурабишвили , дональд трамп, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, бдипч/обсе
Экс-президент Грузии подтвердила, что едет на инаугурацию Трампа
Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии и будет президентом
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что едет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, и обвинила правящую партию Грузии в обходе санкций.
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон 30 декабря в соцсети Х написал, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Трампа, "как единственного легитимного лидера в Грузии". Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что Трамп не приглашал Зурабишвили, а Уилсон – враг Грузии.
"Я подтверждаю, что еду на инаугурацию президента Дональда Трампа. Я буду в Вашингтоне по приглашению Джо Уилсона. Как вы знаете, есть разные варианты приглашения на инаугурацию, за которые никто не платит, между прочим", – сказала Зурабишвили.
По ее словам, в США у нее будут встречи высокого уровня, и она продолжит отношения с партнерами.
Она отметила, что никто не признал выборы в Грузии и ее правительство.
"Никто не признает выборы и никто не признает прошедших по выборам в парламент, правительство и президента", – сказала Зурабишвили, отметив, что собирается вывести страну из изоляции, в которой она оказалась.
Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии и будет президентом.
Джо Уилсон является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
В конце декабря Уилсон написал несколько постов в соцсети X по Грузии. Согласно одному из них, Иванишвили является коррумпированным политиком, который любит Китай и Иран и ненавидит США. Уилсон призвал избранного президента США Дональда Трампа урезать всю финансовую помощь Грузии, если Иванишвили удастся превратить Грузию из демократии в диктатуру.
Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года после того, как Дональд Трамп станет президентом США.
Однако на сегодняшний день остается открытым вопрос, кто из официальных представителей грузинской власти сможет поехать на инаугурацию.
США в 2024 году ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".
Новые обвинения в адрес власти
Экс-президент Грузии обвинила власти в косвенном обходе международных санкций.
"Наша экономика в большинстве своем практически остановлена. Действительно, есть какой-то доход, в первую очередь от обхода санкций, которые усилились в последний период, и одним из источников финансового дохода являются дорогостоящие автомобили, которые якобы поступают в Центральную Азию, а на самом деле – в Россию", – сказала Зурабишвили.
Она назвала экспорт дорогих автомобилей одним из доходов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Что еще лежит в этих машинах, надо выяснить. Это серьезная проблема и, наверное, один из источников, благодаря которым правящая партия еще сохраняет какой-то доход", – сказала Зурабишвили.
Вопрос обхода международных санкций не раз поднимался противниками власти, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу и опровергли возможность обхода.
Экс-президент Грузии Зурабишвили также отметила, что у досрочных парламентских выборов нет альтернативы.
"Выборам нет альтернативы. Это не известный принцип, а данность в каждой стране, где есть глубокий кризис, из которого невозможно выйти без выборов", – сказала Зурабишвили.
"Власть уже разваливается", – добавила она.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что тема досрочных выборов закрыта раз и навсегда.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
Между тем акции протеста в Тбилиси приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент и поддерживающие их НПО.
Разлад между Грузией и Западом
Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других.
Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
* Экстремистская организация, запрещенная в России