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США обеспокоены откатом демократии в Грузии – Блинкен

США обеспокоены откатом демократии в Грузии – Блинкен

Sputnik Грузия

Прошедшие в Грузии парламентские выборы "вызвали много вопросов", считает госсекретарь США 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Откат демократии в Грузии вызывает глубокую обеспокоенность, а введение санкций в отношении почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и других представителей власти – это результат действий правящей силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в Париже. Ранее Минфин США ввел санкции против Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации". "Что касается Грузии, то мы тоже говорили об этом. И то, что увидели и Франция, и США – это откат от демократии, что вызывает глубокую обеспокоенность. И не просто откат от демократии, но и отступление от стремлений подавляющего большинства грузинского народа, от стремления построить будущее, которое будет все ближе и ближе к Европе", – заявил Блинкен. США ввели санкции против Иванишвили>>По словам Блинкена, парламентские выборы, которые прошли в Грузии в октябре 2024 года, "вызвали много вопросов". Госсекретарь также отметил, что США и партнеры приняли меры в ответ "на репрессивные действия" правительства Грузии. "Итак, увидев этот откат, увидев правительство, действующее вопреки ясной воле народа, который оно призвано представлять, увидев выборы, которые вызвали много вопросов, увидев репрессивные действия правительства в отношении людей, которые пытаются говорить свободно и открыто, мы и наши партнеры приняли меры", – заявил он. В частности, по словам Блинкена, в ответ на это США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, некоторых членов правительства, приостановили помощь США грузинским властям. Кроме того, по словам госсекретаря, США вместе почти со всеми партнерами в ОБСЕ, включая Францию, "запустили Венский механизм ОБСЕ, чтобы дать понять, что предпринимаемые шаги, включая законодательство, которое серьезно ограничивает пространство для свободы выражения мнений и действий гражданского общества, должны быть изменены". Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Маск подтвердил, что администрация Трампа изменит подход США к Грузии – депутат>>Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, франция, великобритания, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, вахтанг гомелаури, обсе, еврокомиссия