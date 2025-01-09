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В Грузии осудили санкции США в отношении главы аппарата премьера Венгрии

В Грузии осудили санкции США в отношении главы аппарата премьера Венгрии

Sputnik Грузия

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский критикует американские санкции против политических партнеров в Венгрии 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T14:58+0400

2025-01-09T14:58+0400

2025-01-09T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Введение санкций США в отношении соратника премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемо и является серьезным показателем прямой конфронтации, которая характеризует нынешнюю ситуацию в США, заявил вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.Министерство финансов США ввело ограничительные меры против главы аппарата правительства премьера Венгрии Антала Рогана. Его ввели в список лиц, причастных к нарушению прав человека и коррупции. В ответ Будапешт заявил, что будет оспаривать это решение после прихода к власти избранного президента Дональда Трампа. Для нас это неприемлемо, так же как неприемлемо дерзкое выступление президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Грузии, а также дерзкие высказывания властей Германии в адрес Грузии, добавил он. Эммануэль Макрон на ежегодной встрече послов Франции заявил, что "в последние годы Россия усилила агрессию и изменила характер этой агрессии по отношению к европейцам и другим частям мира".Среди прочего Макрон привел в пример Грузию, где, по его мнению, "дестабилизируют избирательный процесс и вбрасывают бюллетени в урны".Что касается Германии, то в конце 2024 года МИД страны сообщил о запрете въезда в Германию девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Между тем премьер Венгрии Виктор Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, которые состоялись в стране в октябре 2024 года. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Премьер: отказ Грузии открыть "второй фронт" стал причиной многочисленных трудностей >>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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новости, политика, грузия, сша, венгрия, германия, виктор орбан, эммануэль макрон, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия