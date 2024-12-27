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Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа

Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа

Sputnik Грузия

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обрушился на власти Грузии с резкой критикой 27.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-27T16:01+0400

2024-12-27T16:01+0400

2024-12-27T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия предлагает будущей президентской администрации США начать стратегическое партнерство с чистого листа, так как нынешние грузино-американские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, комментируя критику от конгрессмена-республиканца Джо Уилсона. В четверг Уилсон написал несколько постов в соцсети X по Грузии. Согласно одному из них, основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили является коррумпированным политиком, который любит Китай и Иран и ненавидит США. Уилсон призвал избранного президента США Дональда Трампа урезать всю финансовую помощь Грузии, если Иванишвили удастся превратить Грузию из демократии в диктатуру.Он отметил, что не знает, с чем в данном случае мы имеем дело, но посоветовал всем не обращать на это большого внимания."Главное, что общество всему научилось. Общество научилось тому, что не нужно цепляться за заявления ни одного политика... Когда конкретный политик не говорит правду, для общества эти заявления не являются релевантными", – сказал Кобахидзе.В качестве примера он привел пять жестких резолюций Европарламента по Грузии, принятых с июня 2022 года. К примеру, в принятой в начале октября 2024 года резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц."Вы знаете, что Европарламент принял пять резолюций, но и этим они не смогли оказать влияние на общество. Почему? Потому, что для общества главное – это правда. Поэтому я бы призвал всех воздерживаться от проведения таких пустых кампаний", – сказал Кобахидзе. Оппозиция признала легитимность выборов в Грузии – премьер>>По его словам, подобные кампании не вызовут особых волнений в грузинском обществе. "Единственное, что влияет на грузинское общество, - это правда, и для этого мы многое сделали", – заявил премьер.Он также прокомментировал тот факт, что резкие комментарии по Грузии сделал именно представитель Республиканской партии."В этом и заключается цель. Поэтому и активизировали конкретно политика-республиканца, чтобы кто-то создал впечатление, что в условиях Трампа проблемы (в грузино-американских отношениях – ред.) продолжатся", – сказал Кобахидзе.По его словам, власти Грузии ждут иного развития событий в условиях будущей президентской администрации в США. Премьер Грузии: не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму>>"Мы протянули руку. Мы предлагаем новой администрации начало стратегического партнерства с чистого листа, качественное обновление, оздоровление отношений, которые сейчас не находятся в здоровом состоянии. Мы надеемся, что со стороны новой администрации будут встречные прагматичные шаги. Это в интересах обеих стран", – заявил премьер.Разлад между Грузией и ЗападомЗапад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).Президент Грузии и оппозиция действуют по сценарию "Майдана" – глава парламента>>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии в том числе в отношении журналистов.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.Германия приостановила проекты с Грузией на сотни миллионов евро – посол >>Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других.Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.Турбулентность в Грузии прекратится, если Трамп выполнит обещания – Мдинарадзе >>Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили.По словам оппонентов властей, парламентские выборы 26 октября были тотально сфальсифицированы, и поэтому ни США, ни руководство Евросоюза не поздравляли "Грузинскую мечту" с победой. Из стран ЕС поздравления были только от Венгрии и Словакии.Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как БДИПЧ ОБСЕ, которое является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.Читайте также:* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, сша, китай, иран, дональд трамп, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили