https://sputnik-georgia.ru/20250109/v-parlamente-gruzii-sozdadut-komissiyu-dlya-rassledovaniya-prestupleniy-natsdvizheniya-291698715.html

В парламенте Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений "Нацдвижения"

В парламенте Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений "Нацдвижения"

Sputnik Грузия

В Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского... 09.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-09T17:45+0400

2025-01-09T17:45+0400

2025-01-09T18:08+0400

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единое национальное движение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Временная следственная комиссия, которая займется изучением деятельности режима и политических должностных лиц в период нахождения у власти "Единого национального движения" (2003-2012 годы), будет создана в парламенте в первую неделю весенней сессии, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на брифинге, состоявшемся в офисе партии. Правящая партия "Грузинская мечта" 20 августа 2024 года объявила, что после победы на парламентских выборах запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. Согласно регламенту, парламент начинает весеннюю сессию в первый вторник февраля. По словам Мдинарадзе, в Грузии сегодня действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. Как отметил один из лидеров правящей партии, исходя из природы этой политической силы, очевидно, что в случае теоретического возвращения к власти она обязательно будет совершать аналогичные преступления с новой энергией и решимостью. "При этом она получит "зеленый свет" от тех же сил, которые называли авторитарный кровавый режим 2003-2012 годов "светочем демократии", – подчеркнул Мдинарадзе. Преступникам нет места в политике – глава парламента Грузии о запрете "Нацдвижения" >>По его словам, значительная часть общества, из-за возраста, не была свидетелем преступлений, совершенных кровавым режимом "Национального движения", а многие люди забыли эти преступления на эмоциональном уровне. Как отметил Мдинарадзе, обществу постоянно нужно напоминать о преступлениях, совершенных авторитарным режимом, чтобы в будущем не допустить их повторения. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" напомнил обществу о системных преступлениях "Национального движения" 2003-2012 годов: "Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима в первую неделю весенней сессии в парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября", – заявил Мдинарадзе. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников, подчеркнул политик. "Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным>>Он также добавил, что отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. Чтобы исключить спекуляции, Мдинарадзе подчеркнул, что объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты. По его словам, избранный президент США Дональд Трамп объявил о борьбе против "глубинного государства", которое управляет радикальной оппозицией в Грузии. "Это группа рабов, сформированная "глубинным государством", которая, как это предусматривают правила управления такого рода систем, слепо служит любым капризам своих хозяев. Соответственно, в Грузии необходимо освободиться от радикальной оппозиции так же, как США нужно освободиться от "deep state", – заявил Мдинарадзе. В заключение он отметил, что оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы. "Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии>>После прихода к власти в Грузии в октябре 2012 года "Грузинская мечта заявила о "начале процесса восстановления справедливости", после чего в стране были возбуждены уголовные дела и задержаны представители политической элиты бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Среди признанных виновными в служебных преступлениях по ряду дел – бывший премьер-министр Грузии и глава МВД Вано Мерабишвили, экс-министр обороны Бачо Ахалая, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, экс-президент Михаил Саакашвили, экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, а также высокопоставленные чиновники МВД и других ведомств при президентстве Саакашвили. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 сотрудникам тюрем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламент грузии