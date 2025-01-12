https://sputnik-georgia.ru/20250112/melkombinatam-gruzii-grozit-zakrytie--ekspert-291714637.html

Мелькомбинатам Грузии грозит закрытие – эксперт

Мелькомбинатам Грузии грозит закрытие – эксперт

Sputnik Грузия

Приостановка работы мельниц создаст проблемы и производителям зерна, которым вновь некуда будет деть собранный урожай пшеницы, считает бизнесмен 12.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-12T10:06+0400

2025-01-12T10:06+0400

2025-01-12T10:06+0400

грузия

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леван силагава

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хлеб

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Отмена временной пошлины на импорт муки в Грузию может привести к закрытию мелькомбинатов в стране, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране. Как заявил Силагава, приостановка работы мельниц создаст проблемы и производителям зерна, которым вновь некуда будет деть собранный урожай пшеницы, поэтому, по его словам, необходимо принять решение, которое будет учитывать интересы всех трех секторов: производителей зерна, мукомолов и производителей хлеба. Эксперт напомнил о причинах введения импортной пошлины на муку. "Эта пошлина была введена, потому что Россия нарушила условия конкуренции по пшенице, и этот налог был введен в качестве противовеса для восстановления конкурентных условий на рынке. Это решение было возвращением на рынок правильных условий конкуренции, что привело к работе всех трех секторов", – отметил он. Решение проблемы угрозы подорожания хлеба Силагава видит в использовании как раз этой суммы налога, которая поступила в госбюджет. Также эксперт подчеркнул важность работы мелькомбинатов, так как это гарант наличия в стране переходящих запасов пшеницы. "К сожалению, хлебозаводы не могут создавать запасы, поскольку у них нет инфраструктуры и места для их создания. Поэтому, если остановится мельница и не будет возможности сдать пшеницу, это автоматически означает, что возникнут проблемы с запасами", – отметил он. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Поддержка отрасли В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года. Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограмм ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм. Эксперт рассказал, в чем польза пошлины на импорт муки в Грузию >>Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван силагава, зерно, хлеб