https://sputnik-georgia.ru/20250112/melkombinatam-gruzii-grozit-zakrytie--ekspert-291714637.html
Мелькомбинатам Грузии грозит закрытие – эксперт
Мелькомбинатам Грузии грозит закрытие – эксперт
Sputnik Грузия
Приостановка работы мельниц создаст проблемы и производителям зерна, которым вновь некуда будет деть собранный урожай пшеницы, считает бизнесмен 12.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-12T10:06+0400
2025-01-12T10:06+0400
2025-01-12T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Отмена временной пошлины на импорт муки в Грузию может привести к закрытию мелькомбинатов в стране, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари". В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране. Как заявил Силагава, приостановка работы мельниц создаст проблемы и производителям зерна, которым вновь некуда будет деть собранный урожай пшеницы, поэтому, по его словам, необходимо принять решение, которое будет учитывать интересы всех трех секторов: производителей зерна, мукомолов и производителей хлеба. Эксперт напомнил о причинах введения импортной пошлины на муку. "Эта пошлина была введена, потому что Россия нарушила условия конкуренции по пшенице, и этот налог был введен в качестве противовеса для восстановления конкурентных условий на рынке. Это решение было возвращением на рынок правильных условий конкуренции, что привело к работе всех трех секторов", – отметил он. Решение проблемы угрозы подорожания хлеба Силагава видит в использовании как раз этой суммы налога, которая поступила в госбюджет. Также эксперт подчеркнул важность работы мелькомбинатов, так как это гарант наличия в стране переходящих запасов пшеницы. "К сожалению, хлебозаводы не могут создавать запасы, поскольку у них нет инфраструктуры и места для их создания. Поэтому, если остановится мельница и не будет возможности сдать пшеницу, это автоматически означает, что возникнут проблемы с запасами", – отметил он. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Поддержка отрасли В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года. Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограмм ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм. Эксперт рассказал, в чем польза пошлины на импорт муки в Грузию >>Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван силагава, зерно, хлеб
грузия, экономика, новости, леван силагава, зерно, хлеб
Мелькомбинатам Грузии грозит закрытие – эксперт
Приостановка работы мельниц создаст проблемы и производителям зерна, которым вновь некуда будет деть собранный урожай пшеницы, считает бизнесмен
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Отмена временной пошлины на импорт муки в Грузию может привести к закрытию мелькомбинатов в стране, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари".
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране.
"Проблема в том, что на самом деле цены на пшеницу и муку во всем мире выросли. Отмена импортной пошлины означает, что мукомольные предприятия должны остановиться и не принимать пшеницу во время сезона. То есть у двух секторов будет проблема", – сказал Силагава.
Как заявил Силагава, приостановка работы мельниц создаст проблемы и производителям зерна, которым вновь некуда будет деть собранный урожай пшеницы, поэтому, по его словам, необходимо принять решение, которое будет учитывать интересы всех трех секторов: производителей зерна, мукомолов и производителей хлеба.
Эксперт напомнил о причинах введения импортной пошлины на муку.
"Эта пошлина была введена, потому что Россия нарушила условия конкуренции по пшенице, и этот налог был введен в качестве противовеса для восстановления конкурентных условий на рынке. Это решение было возвращением на рынок правильных условий конкуренции, что привело к работе всех трех секторов", – отметил он.
Решение проблемы угрозы подорожания хлеба Силагава видит в использовании как раз этой суммы налога, которая поступила в госбюджет.
"Когда импортируются мука, отруби и т. д., это приносит определенную сумму в бюджет за счет этого налога. На сегодняшний день за счет этих пошлин за последние 1,5 года накоплено 50 миллионов лари. Это деньги за сбор. 50 миллионов из этого т. н. стабилизационного фонда можно направить на стабилизацию цен на хлеб", – заявил Силагава.
Также эксперт подчеркнул важность работы мелькомбинатов, так как это гарант наличия в стране переходящих запасов пшеницы.
"К сожалению, хлебозаводы не могут создавать запасы, поскольку у них нет инфраструктуры и места для их создания. Поэтому, если остановится мельница и не будет возможности сдать пшеницу, это автоматически означает, что возникнут проблемы с запасами", – отметил он.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей.
Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года.
Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограмм ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм.
Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.