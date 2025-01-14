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Изгнанный немецкий политик стравливает грузин – глава парламента
Изгнанный немецкий политик стравливает грузин – глава парламента
Sputnik Грузия
Михаэль Рот не баллотируется на выборах в Бундетсаг, так как его не избрали в политсовет "Социал-демократической партии", отметил глава парламента 14.01.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Глава комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот – это человек, изгнанный из немецкой политики, который пытается ввязаться в грузинскую политику с единственной целью – вызвать конфронтацию и разжечь вражду между людьми, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Рот, отличающийся жесткой критикой в адрес нынешних властей Грузии, в понедельник прибыл в Грузию и присоединился к акции протеста на проспекте Руставели. По его словам, правительство не хочет становиться лучше, оно просто хочет разрушить будущее страны. "Но людям не нравится российский образ жизни, им нравится европейский образ жизни, и именно поэтому я здесь", – заявил немецкий политик. Тот, кто его поддерживает, показывает лишь одно: он разделяет ту мораль, взгляды и принципы, которые у него есть – стравливать и сеять вражду среди людей, отметил он.В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.Вершина наглости – реакция правящей партии на визит политика из Германии в Грузию>>Ранее Рот неоднократно посещал грузинские акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Он является одним из тех иностранных политиков, кого правящая команда обвиняет во вмешательстве во внутреннюю политику страны. Рот был среди представителей парламентов восьми стран Евросоюза, которые прибыли в Тбилиси в ноябре прошлого года и приняли участие в акции протеста с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых. Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока "на них не прольется свет". По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования, и запугивания избирателей требуют проведения независимого расследования. Депутаты парламентов стран ЕС выступили на акции протеста, отметив, что "кто-то пытается забрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО". Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе. Западные политики поощряют оппозицию в Грузии и призывают к "Майдану" – Мдинарадзе>>Рот также был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая 2024 года приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию. В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих. Тогда Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить "светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, тбилиси, шалва папуашвили, германия
Изгнанный немецкий политик стравливает грузин – глава парламента
15:52 14.01.2025 (обновлено: 16:09 14.01.2025)
Михаэль Рот не баллотируется на выборах в Бундетсаг, так как его не избрали в политсовет "Социал-демократической партии", отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Глава комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот – это человек, изгнанный из немецкой политики, который пытается ввязаться в грузинскую политику с единственной целью – вызвать конфронтацию и разжечь вражду между людьми, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Рот, отличающийся жесткой критикой в адрес нынешних властей Грузии, в понедельник прибыл в Грузию и присоединился к акции протеста на проспекте Руставели. По его словам, правительство не хочет становиться лучше, оно просто хочет разрушить будущее страны. "Но людям не нравится российский образ жизни, им нравится европейский образ жизни, и именно поэтому я здесь", – заявил немецкий политик.
"Человек, исключенный и изгнанный из немецкой политики, навязывается к нам в грузинскую политику и занят лишь тем, чтобы как-нибудь стравить грузин друг с другом и оскорблять нашу церковь", – заявил Папуашвили.
Тот, кто его поддерживает, показывает лишь одно: он разделяет ту мораль, взгляды и принципы, которые у него есть – стравливать и сеять вражду среди людей, отметил он.
"Я призываю всех присмотреться, почему это прощальный визит для него, почему он не баллотируется на выборах в Бундестаг в феврале? Потому что его не избрали в политсовет "Социал-демократической партии", – отметил Папуашвили.
В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста.
Ранее Рот неоднократно посещал грузинские акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Он является одним из тех иностранных политиков, кого правящая команда обвиняет во вмешательстве во внутреннюю политику страны.
Рот был среди представителей парламентов восьми стран Евросоюза, которые прибыли в Тбилиси в ноябре прошлого года и приняли участие в акции протеста с требованием аннулирования результатов парламентских выборов 26 октября и назначения новых.
Как заявил Рот, Евросоюз не сможет признать легитимность прошедших 26 октября выборов в парламент Грузии до тех пор, пока "на них не прольется свет".
По его словам, обвинения касательно манипуляций с выборами, включая нарушение принципа тайны голосования, и запугивания избирателей требуют проведения независимого расследования.
Депутаты парламентов стран ЕС выступили на акции протеста, отметив, что "кто-то пытается забрать у грузин свободу, демократию, страну в целом и членство в ЕС и НАТО". Европейские политики призывали собравшихся не сдаваться и подчеркивали, что прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать грузин на пути к демократии и Европе.
Рот также был одним из пяти европейских депутатов, которые 14 мая 2024 года приняли участие в акции протеста в Тбилиси против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять финансовую декларацию.
В акции протеста перед парламентом Грузии также участвовали главы комитетов по иностранным делам парламентов Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. Они вышли на сцену и сделали заявления в поддержку митингующих.
Тогда Рот назвал правящую партию "Грузинская мечта" "грузинским кошмаром" и подчеркнул, что властям Грузии не удастся построить "светлое будущее без молодежи, опираясь лишь на своего главного союзника – православную церковь".