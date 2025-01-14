https://sputnik-georgia.ru/20250114/mesto-dlya-gruzii-v-formate-33-po-prezhnemu-dostupno---lavrov-291748956.html
Место для Грузии в формате "3+3" по-прежнему доступно - Лавров
Место для Грузии в формате "3+3" по-прежнему доступно - Лавров
Sputnik Грузия
Грузинская сторона отказывается от участия во встречах в формате "3+3" 14.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-14T17:50+0400
2025-01-14T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузия пока не присоединилась к формату Консультативной региональной платформы "3+3", но место для страны остается доступно, заявил министр иностранных дел Грузии Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции. Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президентам Турции и Азербайджана Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. Грузинская сторона отказалась от участия в дискуссиях. По словам главы МИД, Россия активно поддержала инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании механизма "3+3". Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате. Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.В какой мере Россия готова к нормализации отношений с Грузией – ответ Лаврова>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, политика, сергей лавров, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган
Место для Грузии в формате "3+3" по-прежнему доступно - Лавров
Грузинская сторона отказывается от участия во встречах в формате "3+3"
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузия пока не присоединилась к формату Консультативной региональной платформы "3+3", но место для страны остается доступно, заявил министр иностранных дел Грузии Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президентам Турции и Азербайджана Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. Грузинская сторона отказалась от участия в дискуссиях.
"Грузинские наши соседи пока не занимают отведенное для них кресло, но это кресло за столом, за которым мы собираемся обсуждать проблемы региона, всегда остается для них доступным", - заявил Лавров.
По словам главы МИД, Россия активно поддержала инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании механизма "3+3".
Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.
Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.