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Украина нарушила международное право – в Грузии напомнили о двойных стандартах Киева

Украина нарушила международное право – в Грузии напомнили о двойных стандартах Киева

Sputnik Грузия

Глава парламента напомнил, что Грузия была единственной страной, от которой украинские власти потребовали отправки бойцов 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T13:55+0400

2025-01-14T13:55+0400

2025-01-14T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Давление на Грузию с требованием отправки добровольцев было нарушением международного права со стороны Украины, однако некоторые вспоминают о законах только тогда, когда дело касается не других людей, а собственных детей, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Так Папуашвили отреагировал на интервью экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулеба, в котором он рассказал, как отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ в качестве добровольца. Между тем, те, чье время пришло, по мнению Кулебы, "должны принять этот вызов с достоинством". При этом он допустил снижение призывного возраста с 25 лет на один-два года, но усомнился в возможности опустить эту границу до 18 лет. Папуашвили напомнил, что в феврале 2022 года, сразу после начало конфликта, Кулеба требовал от властей Грузии официально направить грузинских добровольцев на Украину, что было равносильно включению Грузии в войну. "Напоминаю, что Грузия была единственной страной, от которой украинские власти потребовали отправки бойцов. Когда они получили отказ, Кулеба отозвал украинского посла, а местная оппозиция и НПО начали акции протеста на Руставели с требованием вместе с санкциями России, отправить грузин на войну под организацией власти", - написал Папуашвили. Украина ввела санкции против властей Грузии>>Фраза на тот момент Народного защитника Грузии Нино Ломджария, сказанная во время этих акций: "Я предпочитаю сгорание от бомб, позору, вызванному отказом правительства", - осталась в истории, отметил глава парламента. Очень тяжело слышать, когда бывший высокопоставленный чиновник говорит о том, что отговорил своего сына стать добровольцем, в то время как людей прямо на улицах Украины задерживали, чтобы отправить на фронт, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того, как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Депутат: заявление вице-премьера Польши о Зеленском подтвердило давление на Грузию>>Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. В декабре 2024 года Украина ввела санкции в отношении 19 членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и почетного председателя партии Бидзины Иванишвили, и их сторонников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, владимир зеленский, каха каладзе, единое национальное движение, украина, киев, обострение ситуации вокруг украины