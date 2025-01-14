https://sputnik-georgia.ru/20250114/vlasti-gruzii-potratyat-67-millionov-na-zabotu-o-detyakh-291748156.html

Власти Грузии потратят 67 миллионов на заботу о детях

Власти Грузии потратят 67 миллионов на заботу о детях

Sputnik Грузия

В программу попадают дети до 21 года, проживающие в приемных семьях, имеющих государственную регистрацию 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T19:44+0400

2025-01-14T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Власти Грузии планируют потратить 66,9 миллиона лари на заботу о детях и поддержку молодежи, из которых большая часть средств пойдет на защиту детей без опеки и поддержку детей с ОВЗ, говорится в постановлении правительства. При этом, из общей суммы только 15,5 миллиона лари пойдет на развитие программы опекунства. В Грузии эта программа фактически заменила собой детские дома и называется "воспитание по доверенности". В программу попадают дети до 21 года, проживающие в приемных семьях, имеющих государственную регистрацию, нахождение которых с биологическими родителями невозможно по различным обстоятельствам. Эти дети не являются сиротами и их усыновление невозможно. Все дети с аутизмом попадут в бесплатную программу развития мэрии Тбилиси >>Программа "воспитание по доверенности" налагает на опекунов обязанности, в том числе по обеспечению контакта с биологическими семьями, развитие детей, их обучение и воспитание. В случае, если воспитанием по доверенности занимаются родственники, то они получат от государства 230 лари в месяц, в случае, если речь идет о ребенке с ОВЗ – 400 лари. В случае регулярного нахождения ребенка в программе, плата составляет 25 лари за день, в случае временной или неотложной передаче ребенка на воспитание по доверенности – 35 лари за день. А вот семьи, взявшие опеку над ребенком в рамках программы по усыновлению или воспитанию, получают за ребенка 20 лари за день. Еще 7,7 миллиона лари государство потратит на работу детских центров – мест, где дети получают как психологическую помощь, так и возможность реализовывать свой талант. Из этих средств 6,5 миллиона пойдет на центры для детей с ОВЗ, 1,2 миллиона – на центры для бездомных детей. Как Грузия помогает больным аутизмом – письмо премьера страны>>Центры для бездомных детей предполагают прием детей в любое время суток, обеспечение их предметами личной гигиены, едой, а также поиск их родителей, помощь с документами и психологическую помощь. Остальные средства пойдут на программы помощи детям с ОВЗ и помощь сиротам после выпуска их из детских домов. Только на программу реабилитации выделено 18 миллионов лари. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 января составляет 2,8 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, дети, гуманитарная помощь