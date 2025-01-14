https://sputnik-georgia.ru/20250114/zapad-izdevaetsya-nad-gruzinskim-narodom-ne-priznavaya-rezultaty-vyborov---lavrov-291743442.html

Запад издевается над грузинским народом, не признавая результаты выборов - Лавров

Запад издевается над грузинским народом, не признавая результаты выборов - Лавров

Sputnik Грузия

Экс-президент Грузии и часть оппозиции также не признают результаты парламентских выборов, которые прошли в октябре 2024 года 14.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-14T13:51+0400

2025-01-14T13:51+0400

2025-01-14T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Запад издевается над грузинским народом, не признавая результаты парламентских выборов 26 октября и не считаясь с заключением ОБСЕ/БДИПЧ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодном брифинге. Как заявил Лавров, Запад, будучи одурманен своим величием и безнаказанностью, считает себя вправе выносить вердикты по итогам выборов. В качестве примера, глава МИД РФ привел выборы в Грузии, Молдове, Румынии. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы в Грузии 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Президент ПА ОБСЕ оказалась в сложной ситуации – глава МИД Грузии>>Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их НПО тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Это конец истории: парламент и правительство Грузии сформированы – премьер Грузии>>Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12."Коалиция за перемены", "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "За Грузию" до сих пор не вошли в парламент. На данный момент в парламенте Грузии представлена лишь одна фракция "Грузинская мечта" и одна политическая группа "Сила народа", которая прошла по спискам правящей силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, сергей лавров, мид россии, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, грузино-российские отношения