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Президент ПА ОБСЕ оказалась в сложной ситуации – глава МИД Грузии

Президент ПА ОБСЕ оказалась в сложной ситуации – глава МИД Грузии

Sputnik Грузия

Каума хотела провести встречи с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества 08.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-08T16:56+0400

2025-01-08T16:56+0400

2025-01-08T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума оказалась в сложной ситуации на фоне координации внутренних и внешних акторов по вопросу Грузии, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава ПА ОБСЕ отложила запланированный визит в Грузию на фоне недовольства местной оппозиции и западных политиков. Позже она заявила: "Никто извне не должен определять, легитимно правительство или нет, это нанесет ущерб суверенитету страны". По ее словам, Каума хотела провести встречи с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества. "Мы имели бы лучшее представление о том, как продолжать работу над рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ, которые были изложены в опубликованном отчете после выборов", – заявила Мака Бочоришвили. У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >>О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Позже Каума сообщила в соцсети, что временно отложила запланированный визит в Грузию "до того момента, когда участие ПА ОБСЕ будет наиболее эффективным". Ранее оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – было отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ. Почему президент ПА ОБСЕ отменила визит в Грузию?>> С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси. Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть запланированный в Грузию визит. Не встречаться с "однопартийным режимом" в Тбилиси до тех пор, пока они не согласятся на внеочередные выборы под международным наблюдением, призвал Кауму и экс-посол США в Грузии Ян Келли. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы >>Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, георгий гахария, ян келли, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, парламентские выборы в грузии 2024