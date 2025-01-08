https://sputnik-georgia.ru/20250108/prezident-pa-obse-okazalas-v-slozhnoy-situatsii--glava-mid-gruzii-291681748.html
Президент ПА ОБСЕ оказалась в сложной ситуации – глава МИД Грузии
Президент ПА ОБСЕ оказалась в сложной ситуации – глава МИД Грузии
Sputnik Грузия
Каума хотела провести встречи с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества 08.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-08T16:56+0400
2025-01-08T16:56+0400
2025-01-08T16:56+0400
политика
грузия
новости
сша
тбилиси
георгий гахария
ян келли
грузинская мечта - демократическая грузия
обсе
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/06/291659026_0:315:1440:1125_1920x0_80_0_0_e27a5faf7a913ac2063f62bd34699569.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума оказалась в сложной ситуации на фоне координации внутренних и внешних акторов по вопросу Грузии, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Глава ПА ОБСЕ отложила запланированный визит в Грузию на фоне недовольства местной оппозиции и западных политиков. Позже она заявила: "Никто извне не должен определять, легитимно правительство или нет, это нанесет ущерб суверенитету страны". По ее словам, Каума хотела провести встречи с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества. "Мы имели бы лучшее представление о том, как продолжать работу над рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ, которые были изложены в опубликованном отчете после выборов", – заявила Мака Бочоришвили. У оппозиции истерия из-за визита президента ПА ОБСЕ в Грузию – депутат >>О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Позже Каума сообщила в соцсети, что временно отложила запланированный визит в Грузию "до того момента, когда участие ПА ОБСЕ будет наиболее эффективным". Ранее оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – было отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ. Почему президент ПА ОБСЕ отменила визит в Грузию?>> С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси. Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть запланированный в Грузию визит. Не встречаться с "однопартийным режимом" в Тбилиси до тех пор, пока они не согласятся на внеочередные выборы под международным наблюдением, призвал Кауму и экс-посол США в Грузии Ян Келли. Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Разлом Берсе: недовольные и довольные Советом Европы >>Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/06/291659026_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_c01a615838f5313326c949d3084244c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, георгий гахария, ян келли, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, сша, тбилиси, георгий гахария, ян келли, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, парламентские выборы в грузии 2024
Президент ПА ОБСЕ оказалась в сложной ситуации – глава МИД Грузии
Каума хотела провести встречи с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума оказалась в сложной ситуации на фоне координации внутренних и внешних акторов по вопросу Грузии, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Глава ПА ОБСЕ отложила запланированный визит в Грузию на фоне недовольства местной оппозиции и западных политиков. Позже она заявила: "Никто извне не должен определять, легитимно правительство или нет, это нанесет ущерб суверенитету страны".
"Она была готова к этому, но, наверное, не в такой дозе и не к координации такого уровня между внешними и внутренними акторами. Когда вопрос касается Грузии, наверно, она не смогла это просчитать", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, Каума хотела провести встречи с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества.
"Мы имели бы лучшее представление о том, как продолжать работу над рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ, которые были изложены в опубликованном отчете после выборов", – заявила Мака Бочоришвили.
О том, что президент ПА ОБСЕ вместе с делегацией планирует посетить Грузию с 8 по 10 января, ранее написал в соцсети европарламентарий Рихард Колс. Позже Каума сообщила в соцсети, что временно отложила запланированный визит в Грузию "до того момента, когда участие ПА ОБСЕ будет наиболее эффективным".
Ранее оппозиционные коалиции "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" призвали Кауму отсрочить свой визит в Грузию. "Визит будет признан целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессу подготовки к новым выборам", – было отмечено в совместном письме к президенту ПА ОБСЕ.
С письмом к Пие Кауме обратился и экс-премьер Грузии, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария, который призвал ее пересмотреть цель и сроки визита в Тбилиси.
Ранее конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть запланированный в Грузию визит. Не встречаться с "однопартийным режимом" в Тбилиси до тех пор, пока они не согласятся на внеочередные выборы под международным наблюдением, призвал Кауму и экс-посол США в Грузии Ян Келли.
Согласно итоговому заключению миссии ОБСЕ/БДИПЧ, выборы 26 октября прошли в свободной и конкурентной среде, однако были зафиксированы нарушения, а также заметна доминирующая финансовая роль правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.
Экс-президент, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии.
Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.
Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Свои полномочия законодательный орган XI созыва приобрел 25 ноября. Объявленные Центризбиркомом результаты отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.
Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мест, "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 19, "Единство – Национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.