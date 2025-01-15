https://sputnik-georgia.ru/20250115/ty-volshebnik-calcionapoli24-posvyatilo-statyu-ukhodu-kvaratskheliya-iz-napoli-291767092.html

"Ты волшебник": CalcioNapoli24 посвятило статью уходу Кварацхелия из "Наполи"

"Ты волшебник": CalcioNapoli24 посвятило статью уходу Кварацхелия из "Наполи"

Sputnik Грузия

Самый сильный игрок, которого видел Наполи со времен Марадоны, пишет итальянское СМИ 15.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-15T18:15+0400

2025-01-15T18:15+0400

2025-01-15T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Благодаря ногам Кварацхелия болельщики "Наполи" смогли прикоснуться руками к заветному чемпионскому скудетто, он – волшебник и талант, написал Сальвио Пассанте, главред итальянского издания CalcioNapoli24. Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Кварацхелия переходит в "ПСЖ">>О переходе Кварацхелия из "Наполи" в ряды чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен" стало известно в начале января. По информации авторитетного спортивного журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и подписания контракта. Зарплата Кварацхелия в "ПСЖ" по сравнению с "Наполи" вырастет с 1,5 до 7-7,5 млн евро в год. Как отметил автор, он писал статью с грустью и слезами на глазах. "Думаю, сейчас я нахожусь в той же ситуации, что и миллионы неаполитанских болельщиков по всему миру. Я пишу тебе от всего сердца, от сердца, которое ты вкладывал в каждый момент, выходя на поле, когда надевал нашу футболку с номером 77, который отныне становится легендарным и культовым", – написал Пассанте. В статье автор также рассмотрел причины ухода Кварацхелия из команды. "В этой ситуации все правы и в то же время неправы. С одной стороны, клуб, который всегда пытался сэкономить деньги, совершил ошибку, не вознаградив и не защитив сразу же такой талант после того, как выиграл заветное скудетто спустя 33 года", – написал автор. С другой стороны, по словам главного редактора, символ команды, который оставил команду на первом месте за 18 туров до конца чемпионата. Хвича Кварацхелия переходит из "Наполи" в "ПСЖ" – видео>>Как отметил автор, вспоминая приход Квары в "Наполи", он появился в серии А, словно метеор: первый гол в ворота "Вероны" в дебютном матче, дубль на стадионе "Сан-Паоло" против "Монцы". По информации итальянских и французских СМИ, Кварацхелия уже простился с одноклубниками и главным тренером команды Антонио Конте. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В 107 матчах, сыгранных за команду, он забил 30 голов и отдал 24 результативные передачи. В своем первом сезоне в серии А Кварацхелия стал чемпионом Италии впервые за 33 года и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, италия, спорт, новости, грузия, франция, тбилиси, диего марадона, караваджо, уефа, футбол