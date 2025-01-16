https://sputnik-georgia.ru/20250116/britaniya-prevraschaetsya-v-igrushku-globalnoy-partii-voyny--partiya-vlasti-gruzii-291781801.html
Британия превращается в игрушку "глобальной партии войны" – партия власти Грузии
Британия превращается в игрушку "глобальной партии войны" – партия власти Грузии
Sputnik Грузия
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и... 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T23:28+0400
2025-01-16T23:28+0400
2025-01-16T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Если Великобритания введет санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, то это будет свидетельством того, что "глобальная партия войны" низвела ее до уровня Украины, говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты". Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили, последовав примеру США. Обращение поддержали 15 депутатов. В правящей партии считают, что если санкции будут введены, авторитет Великобритании как государства, основанного на верховенстве закона и основных правах человека, окончательно уйдет в прошлое. "Однако, учитывая, что Deep State, или глобальная партия войны, обрекли множество государств на физическое уничтожение, государственно-моральное разрушение и упадок Великобритании является гораздо менее трагичным событием", – говорится в заявлении. "Грузинская мечта" считает, что Великобритания превратилась в игрушку "глобальной партии войны". В правящей партии отмечают, что верховенство закона, которое существовало в Англии еще в XIII и XVII веках, было полностью забыто и растоптано британским правительством в XXI веке. "Именно в Англии появились основные процессуальные права, в частности, право на справедливый суд, согласно которому перед вынесением приговора человеку должно быть предоставлено надлежащее судебное разбирательство, а приговор должен быть подкреплен достоверными доказательствами. Удивительно, что то, что было понятно в Англии еще в XIII и XVII веках, было полностью забыто и растоптано британским правительством в XXI веке", – говорится в заявлении. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией>>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, великобритания, сша, украина, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
политика, новости, грузия, великобритания, сша, украина, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
Британия превращается в игрушку "глобальной партии войны" – партия власти Грузии
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Если Великобритания введет санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, то это будет свидетельством того, что "глобальная партия войны" низвела ее до уровня Украины, говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".
Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили, последовав примеру США. Обращение поддержали 15 депутатов.
"Если Великобритания введет санкции против Бидзины Иванишвили, это наглядно продемонстрирует, что Deep State ("глубинное государство") низвело Великобританию до уровня Украины, Литвы, Эстонии и Европейского парламента, что, учитывая историческое прошлое этого государства, должно быть считается исключительно трагическим событием", – говорится в заявлении.
В правящей партии считают, что если санкции будут введены, авторитет Великобритании как государства, основанного на верховенстве закона и основных правах человека, окончательно уйдет в прошлое.
"Однако, учитывая, что Deep State, или глобальная партия войны, обрекли множество государств на физическое уничтожение, государственно-моральное разрушение и упадок Великобритании является гораздо менее трагичным событием", – говорится в заявлении.
Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
"Грузинская мечта" считает, что Великобритания превратилась в игрушку "глобальной партии войны".
"Крайне тревожно, что такая страна как Великобритания сегодня превратилась в очередную игрушку Deep State ("глубинное государство"), также известного как глобальной партии войны, точно так же, как Украина, Литва, Эстония и Европейский парламент", – говорится в заявлении.
В правящей партии отмечают, что верховенство закона, которое существовало в Англии еще в XIII и XVII веках, было полностью забыто и растоптано британским правительством в XXI веке.
"Именно в Англии появились основные процессуальные права, в частности, право на справедливый суд, согласно которому перед вынесением приговора человеку должно быть предоставлено надлежащее судебное разбирательство, а приговор должен быть подкреплен достоверными доказательствами. Удивительно, что то, что было понятно в Англии еще в XIII и XVII веках, было полностью забыто и растоптано британским правительством в XXI веке", – говорится в заявлении.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России