https://sputnik-georgia.ru/20250116/britaniya-prevraschaetsya-v-igrushku-globalnoy-partii-voyny--partiya-vlasti-gruzii-291781801.html

Британия превращается в игрушку "глобальной партии войны" – партия власти Грузии

Британия превращается в игрушку "глобальной партии войны" – партия власти Грузии

Sputnik Грузия

Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и... 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T23:28+0400

2025-01-16T23:28+0400

2025-01-16T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Если Великобритания введет санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, то это будет свидетельством того, что "глобальная партия войны" низвела ее до уровня Украины, говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты". Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили, последовав примеру США. Обращение поддержали 15 депутатов. В правящей партии считают, что если санкции будут введены, авторитет Великобритании как государства, основанного на верховенстве закона и основных правах человека, окончательно уйдет в прошлое. "Однако, учитывая, что Deep State, или глобальная партия войны, обрекли множество государств на физическое уничтожение, государственно-моральное разрушение и упадок Великобритании является гораздо менее трагичным событием", – говорится в заявлении. "Грузинская мечта" считает, что Великобритания превратилась в игрушку "глобальной партии войны". В правящей партии отмечают, что верховенство закона, которое существовало в Англии еще в XIII и XVII веках, было полностью забыто и растоптано британским правительством в XXI веке. "Именно в Англии появились основные процессуальные права, в частности, право на справедливый суд, согласно которому перед вынесением приговора человеку должно быть предоставлено надлежащее судебное разбирательство, а приговор должен быть подкреплен достоверными доказательствами. Удивительно, что то, что было понятно в Англии еще в XIII и XVII веках, было полностью забыто и растоптано британским правительством в XXI веке", – говорится в заявлении. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией>>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, великобритания, сша, украина, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия