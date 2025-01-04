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Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа

Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа

Sputnik Грузия

Политика Трампа входит в интересы в том числе и грузинского общества, заявил Мачарашвили 04.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-04T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузия ждет пересмотра отношений с США в ближайшие недели после инаугурации нового президента Дональда Трампа, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Грузия оказалась объектом критики Запада после принятия закона об "иноагентах" весной 2024 года. Уже к концу года отношения обострились на фоне решения властей Грузии отложить процесс переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. По его словам, политика Трампа входит в интересы в том числе и грузинского общества. "Решение американского народа вступит в силу, и политика Трампа начнет формировать уже существующую администрацию, при этом проводя ту политику, которая отвечает нашим и мировым интересам", – сказал Мачарашвили. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Германия запретила въезд в страну 9 гражданам Грузии>>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Забастовка и солидарность без убытка, или как бизнес поддерживает акции в Грузии>>Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, великобритания, сша, дональд трамп, гурам мачарашвили, вахтанг гомелаури, еврокомиссия, "сила народа"