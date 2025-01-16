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Оппозиция мешает Грузии двигаться в ЕС – вице-спикер парламента
Оппозиция мешает Грузии двигаться в ЕС – вице-спикер парламента
Sputnik Грузия
В стране нет оппозиции, а есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение", заявил вице-спикер 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T17:45+0400
2025-01-16T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Оппозиция мечтает создать препятствия Грузии на пути евроинтеграции, заявил первый вице-спикер Гия Вольский. ПАСЕ обсудит вопрос Грузии на сессии в конце января. Ключевым станет отчет миссии мониторинга соблюдения Грузией своих обязательств и обязанностей в качестве государства-члена Совета Европы, в свете продолжающегося политического кризиса после выборов и приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Миссия мониторинга была отправлена в Грузию после обращения оппозиционных партий не признавать полномочия парламентской делегации Грузии. По его словам, после последних действий, у Грузии нет оппозиции. "У нас нет оппозиции, у нас есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение", – сказал Вольский. В крупных городах Грузии с 28 ноября сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий вольский
политика, грузия, новости, георгий вольский
Оппозиция мешает Грузии двигаться в ЕС – вице-спикер парламента
17:45 16.01.2025 (обновлено: 17:54 16.01.2025)
В стране нет оппозиции, а есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение", заявил вице-спикер
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Оппозиция мечтает создать препятствия Грузии на пути евроинтеграции, заявил первый вице-спикер Гия Вольский.
ПАСЕ обсудит вопрос Грузии на сессии в конце января. Ключевым станет отчет миссии мониторинга соблюдения Грузией своих обязательств и обязанностей в качестве государства-члена Совета Европы, в свете продолжающегося политического кризиса после выборов и приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Миссия мониторинга была отправлена в Грузию после обращения оппозиционных партий не признавать полномочия парламентской делегации Грузии.
"Они хотят создать определенные препятствия на пути евроинтеграции Грузии. Это тренд, придуманная легенда, якобы Грузия не заслуживает осуществления последующих шагов интеграции в евроструктуры или поднимается придуманная тема российской орбиты, когда никаких вопросов на эту тему быть не должно", – сказал Вольский.
По его словам, после последних действий, у Грузии нет оппозиции.
"У нас нет оппозиции, у нас есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение", – сказал Вольский.
В крупных городах Грузии с 28 ноября сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии".
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
* Экстремистская организация, запрещенная в России