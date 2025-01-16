https://sputnik-georgia.ru/20250116/oppozitsiya-meshaet-gruzii-dvigatsya-v-es--vitse-spiker-parlamenta-291777445.html

Оппозиция мешает Грузии двигаться в ЕС – вице-спикер парламента

Оппозиция мешает Грузии двигаться в ЕС – вице-спикер парламента

Sputnik Грузия

В стране нет оппозиции, а есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение", заявил вице-спикер 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T17:45+0400

2025-01-16T17:45+0400

2025-01-16T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Оппозиция мечтает создать препятствия Грузии на пути евроинтеграции, заявил первый вице-спикер Гия Вольский. ПАСЕ обсудит вопрос Грузии на сессии в конце января. Ключевым станет отчет миссии мониторинга соблюдения Грузией своих обязательств и обязанностей в качестве государства-члена Совета Европы, в свете продолжающегося политического кризиса после выборов и приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Миссия мониторинга была отправлена в Грузию после обращения оппозиционных партий не признавать полномочия парламентской делегации Грузии. По его словам, после последних действий, у Грузии нет оппозиции. "У нас нет оппозиции, у нас есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение", – сказал Вольский. В крупных городах Грузии с 28 ноября сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС началась волна протеста. Участники акций требуют проведения в стране новых парламентских выборов и не признают результаты голосования 26 октября. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. Власти Грузии ждут перезагрузки отношений с США после инаугурации Трампа >>США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии". Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Си Цзиньпин поздравил президента Грузии с инаугурацией>>Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вольский