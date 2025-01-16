https://sputnik-georgia.ru/20250116/seria-a-teryaet-potryasayuschego-igroka---italyanskiy-zhurnalist-ob-ukhode-kvaratskheliya-291780222.html

Серия А теряет потрясающего игрока – итальянский журналист об уходе Кварацхелия

Серия А теряет потрясающего игрока – итальянский журналист об уходе Кварацхелия

Sputnik Грузия

Кварацхелия уже простился с одноклубниками и главным тренером команды Антонио Конте 16.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-16T21:52+0400

2025-01-16T21:52+0400

2025-01-16T22:04+0400

спорт

новости

грузия

франция

италия

хвича кварацхелия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284713849_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_46cd6c650bc09873bf2cdb45c0c9deca.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Серия А с переходом грузинского вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелия в "Пари Сен-Жермен" теряет потрясающего игрока и свою самую яркую звезду, сказал итальянский журналист Марко Буччантини. О переходе Кварацхелия из "Наполи" в ряды чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен" стало известно в начале января. По информации авторитетного спортивного журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось уладить формальности для заключения сделки и подписания контракта. Зарплата Кварацхелия в "ПСЖ" по сравнению с "Наполи" вырастет с 1,5 до 7-7,5 млн евро в год. По его словам, поначалу никто в Италии не мог даже произнести фамилию грузинского футболиста, но вскоре он стал кумиром. "Квара был кумиром молодых футболистов. Поначалу никто не знал, кто он и как произносится его фамилия, но когда я впервые увидел игру Хвичи, я понял, с игроком какого уровня мы имеем дело", – сказал журналист. По его словам, экс-форвард "Наполи" Виктор Осимхен также покинул Италию, но никто не плакал по этому поводу. "Ты волшебник": CalcioNapoli24 посвятило статью уходу Кварацхелия из "Наполи" >>"А сегодня все страдают из-за ухода Квары. Мы все будем очень скучать по Хвиче, я в этом уверен", – сказал Буччантини. По информации итальянских и французских СМИ, Кварацхелия уже простился с одноклубниками и главным тренером команды Антонио Конте. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году. В 107 матчах, сыгранных за команду, он забил 30 голов и отдал 24 результативные передачи. Самый дорогой трансфер в истории грузинского футбола – Кварацхелия переходит в "ПСЖ">>В своем первом сезоне в серии А Кварацхелия стал чемпионом Италии впервые за 33 года и помог клубу впервые добраться до четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Кварацхелия четырежды признавался лучшим игроком месяца в чемпионате Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в дебютном сезоне был признан лучшим голом года серии А, а сам он – лучшим игроком. Благодарные итальянские болельщики вскоре придумали грузину многоговорящие прозвища – Кварадона, в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, игравшего за неаполитанский клуб, и Квараваджо – в честь великого итальянского живописца Караваджо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, франция, италия, хвича кварацхелия, футбол