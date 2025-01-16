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https://sputnik-georgia.ru/20250116/tema-falsifikatsii-parlamentskikh-vyborov-2024-zakryta--premer-ministr-gruzii-291778388.html
Тема фальсификации парламентских выборов 2024 закрыта – премьер-министр Грузии
Тема фальсификации парламентских выборов 2024 закрыта – премьер-министр Грузии
Sputnik Грузия
Отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции, и НПО, сказал премьер 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T18:48+0400
2025-01-16T19:55+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
бдипч/обсе
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Все инстанции подтвердили, что на парламентских выборах 26 октября 2024 года не было никаких фальсификаций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. По его словам, отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции и НПО. Прокуратура отметила, что, несмотря на публично заявленное желание сотрудничать со следствием, значительное число лиц отказались от опроса следственным органом и ходатайствовали о опросе в суде, а некоторые и вовсе отказались сотрудничать По его словам, у оппозиции нет никакого ресурса внести хаос в политические процессы, как она пыталась это сделать четыре года назад, после выборов 2020 года. Тогда, после отказа оппозиции входить в парламент, при посредничестве ЕС оппозиция смогла добиться заключение соглашения с правящей партией "Грузинская мечта", вынудив ее пойти на уступки, в том числе в вопросе задержанных за беспорядки на акциях протеста и штурм парламента в 2019 году. Что показало расследование Следственный эксперимент прокуратуры показал, что используемые на парламентских выборах средства проверки сделали невозможным голосование одного и того же человека на разных избирательных участках. Эксперимент также исключил возможность того, что один и тот же избиратель проголосует повторно и/или несколько раз на одном и том же избирательном участке. Для подтверждения этого в данный момент назначена экспертиза для проверки искусственного вмешательства в информацию, хранящуюся в устройствах проверки избирателей, с момента окончания выборов до момента представления информации следствием на экспертизу. Доказательств фальсификации выборов в Грузии нет – омбудсмен &gt;&gt;По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам о фальсификации выборов, о влиянии на волеизъявление избирателей, о нарушении тайны голосования на выборах, о подкупе избирателей, воспрепятствовании журналистской деятельности, о насилии и угрозах в адрес избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, о повреждении и уничтожении предметов. По данным прокуратуры, в настоящее время уже проведено около восьмисот следственных и процессуальных действий, ряд следственных экспериментов с участием иностранных специалистов и назначены соответствующие экспертизы. На данном этапе по уголовному делу также опрошено около четырехсот человек. Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер &gt;&gt;Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024

Тема фальсификации парламентских выборов 2024 закрыта – премьер-министр Грузии

18:48 16.01.2025 (обновлено: 19:55 16.01.2025)
© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции, и НПО, сказал премьер
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Все инстанции подтвердили, что на парламентских выборах 26 октября 2024 года не было никаких фальсификаций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования.

"Все инстанции подтвердили, что на выборах не было никакой фальсификации или значительных манипуляций. Это, в первую очередь, установил БДИПЧ/ОБСЕ, который опроверг пять основных обвинений с которыми выступала радикальная оппозиция, это установил Конституционный суд и это практически уже установила прокуратура Грузии", – сказал Кобахидзе.

По его словам, отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции и НПО. Прокуратура отметила, что, несмотря на публично заявленное желание сотрудничать со следствием, значительное число лиц отказались от опроса следственным органом и ходатайствовали о опросе в суде, а некоторые и вовсе отказались сотрудничать

"Этот факт подтверждается и тем, что все избегают расследования, прийти на опрос, и причина проста – ни у кого нет никаких доказательств не только в связи с фальсификацией, но и даже в связи с какими-либо значительными манипуляциями", – сказал Кобахидзе.

По его словам, у оппозиции нет никакого ресурса внести хаос в политические процессы, как она пыталась это сделать четыре года назад, после выборов 2020 года.
Тогда, после отказа оппозиции входить в парламент, при посредничестве ЕС оппозиция смогла добиться заключение соглашения с правящей партией "Грузинская мечта", вынудив ее пойти на уступки, в том числе в вопросе задержанных за беспорядки на акциях протеста и штурм парламента в 2019 году.

Что показало расследование

Следственный эксперимент прокуратуры показал, что используемые на парламентских выборах средства проверки сделали невозможным голосование одного и того же человека на разных избирательных участках. Эксперимент также исключил возможность того, что один и тот же избиратель проголосует повторно и/или несколько раз на одном и том же избирательном участке.
Для подтверждения этого в данный момент назначена экспертиза для проверки искусственного вмешательства в информацию, хранящуюся в устройствах проверки избирателей, с момента окончания выборов до момента представления информации следствием на экспертизу.
Доказательств фальсификации выборов в Грузии нет – омбудсмен >>
По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам о фальсификации выборов, о влиянии на волеизъявление избирателей, о нарушении тайны голосования на выборах, о подкупе избирателей, воспрепятствовании журналистской деятельности, о насилии и угрозах в адрес избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, о повреждении и уничтожении предметов.
По данным прокуратуры, в настоящее время уже проведено около восьмисот следственных и процессуальных действий, ряд следственных экспериментов с участием иностранных специалистов и назначены соответствующие экспертизы.
На данном этапе по уголовному делу также опрошено около четырехсот человек.

Выборы в Грузии

Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией.
Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии.
Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер >>
Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.
Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней.
Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.
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