https://sputnik-georgia.ru/20250116/tema-falsifikatsii-parlamentskikh-vyborov-2024-zakryta--premer-ministr-gruzii-291778388.html
Тема фальсификации парламентских выборов 2024 закрыта – премьер-министр Грузии
Тема фальсификации парламентских выборов 2024 закрыта – премьер-министр Грузии
Sputnik Грузия
Отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции, и НПО, сказал премьер 16.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-16T18:48+0400
2025-01-16T18:48+0400
2025-01-16T19:55+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
бдипч/обсе
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a564bc8dcaf814f9a939e54c193acd4.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Все инстанции подтвердили, что на парламентских выборах 26 октября 2024 года не было никаких фальсификаций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. По его словам, отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции и НПО. Прокуратура отметила, что, несмотря на публично заявленное желание сотрудничать со следствием, значительное число лиц отказались от опроса следственным органом и ходатайствовали о опросе в суде, а некоторые и вовсе отказались сотрудничать По его словам, у оппозиции нет никакого ресурса внести хаос в политические процессы, как она пыталась это сделать четыре года назад, после выборов 2020 года. Тогда, после отказа оппозиции входить в парламент, при посредничестве ЕС оппозиция смогла добиться заключение соглашения с правящей партией "Грузинская мечта", вынудив ее пойти на уступки, в том числе в вопросе задержанных за беспорядки на акциях протеста и штурм парламента в 2019 году. Что показало расследование Следственный эксперимент прокуратуры показал, что используемые на парламентских выборах средства проверки сделали невозможным голосование одного и того же человека на разных избирательных участках. Эксперимент также исключил возможность того, что один и тот же избиратель проголосует повторно и/или несколько раз на одном и том же избирательном участке. Для подтверждения этого в данный момент назначена экспертиза для проверки искусственного вмешательства в информацию, хранящуюся в устройствах проверки избирателей, с момента окончания выборов до момента представления информации следствием на экспертизу. Доказательств фальсификации выборов в Грузии нет – омбудсмен >>По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам о фальсификации выборов, о влиянии на волеизъявление избирателей, о нарушении тайны голосования на выборах, о подкупе избирателей, воспрепятствовании журналистской деятельности, о насилии и угрозах в адрес избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, о повреждении и уничтожении предметов. По данным прокуратуры, в настоящее время уже проведено около восьмисот следственных и процессуальных действий, ряд следственных экспериментов с участием иностранных специалистов и назначены соответствующие экспертизы. На данном этапе по уголовному делу также опрошено около четырехсот человек. Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер >>Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573948_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_b63741faf3bf44ed71ce18e9bca0d5d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, парламентские выборы в грузии 2024
Тема фальсификации парламентских выборов 2024 закрыта – премьер-министр Грузии
18:48 16.01.2025 (обновлено: 19:55 16.01.2025)
Отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции, и НПО, сказал премьер
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Все инстанции подтвердили, что на парламентских выборах 26 октября 2024 года не было никаких фальсификаций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования.
"Все инстанции подтвердили, что на выборах не было никакой фальсификации или значительных манипуляций. Это, в первую очередь, установил БДИПЧ/ОБСЕ, который опроверг пять основных обвинений с которыми выступала радикальная оппозиция, это установил Конституционный суд и это практически уже установила прокуратура Грузии", – сказал Кобахидзе.
По его словам, отсутствие фальсификации результатов выборов подтверждается и действиями оппозиции и НПО. Прокуратура отметила, что, несмотря на публично заявленное желание сотрудничать со следствием, значительное число лиц отказались от опроса следственным органом и ходатайствовали о опросе в суде, а некоторые и вовсе отказались сотрудничать
"Этот факт подтверждается и тем, что все избегают расследования, прийти на опрос, и причина проста – ни у кого нет никаких доказательств не только в связи с фальсификацией, но и даже в связи с какими-либо значительными манипуляциями", – сказал Кобахидзе.
По его словам, у оппозиции нет никакого ресурса внести хаос в политические процессы, как она пыталась это сделать четыре года назад, после выборов 2020 года.
Тогда, после отказа оппозиции входить в парламент, при посредничестве ЕС оппозиция смогла добиться заключение соглашения с правящей партией "Грузинская мечта", вынудив ее пойти на уступки, в том числе в вопросе задержанных за беспорядки на акциях протеста и штурм парламента в 2019 году.
Что показало расследование
Следственный эксперимент прокуратуры показал, что используемые на парламентских выборах средства проверки сделали невозможным голосование одного и того же человека на разных избирательных участках. Эксперимент также исключил возможность того, что один и тот же избиратель проголосует повторно и/или несколько раз на одном и том же избирательном участке.
Для подтверждения этого в данный момент назначена экспертиза для проверки искусственного вмешательства в информацию, хранящуюся в устройствах проверки избирателей, с момента окончания выборов до момента представления информации следствием на экспертизу.
По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам о фальсификации выборов, о влиянии на волеизъявление избирателей, о нарушении тайны голосования на выборах, о подкупе избирателей, воспрепятствовании журналистской деятельности, о насилии и угрозах в адрес избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, о повреждении и уничтожении предметов.
По данным прокуратуры, в настоящее время уже проведено около восьмисот следственных и процессуальных действий, ряд следственных экспериментов с участием иностранных специалистов и назначены соответствующие экспертизы.
На данном этапе по уголовному делу также опрошено около четырехсот человек.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией.
Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии.
Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования.
Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней.
Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы.