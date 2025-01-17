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Для введения санкций против Иванишвили нет никаких оснований – премьер Грузии
Для введения санкций против Иванишвили нет никаких оснований – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T23:15+0400
2025-01-17T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Введение санкций против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили нанесет ущерб Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили, последовав примеру США. Обращение поддержали 15 депутатов. При этом он подчеркнул, что для введения санкций Великобританией нет никаких оснований. "Сегодня, не имея никаких доказательств и фактов, они говорят о применении санкций к людям, в частности, к человеку, который внес значительный вклад в демократические преобразования в нашей стране. Даже такая инициатива умаляет репутацию Великобритании, этого государства, этого традиционного, исторического государства в глазах грузинского общества в нашей стране. Это очень печально ", – заявил Ираклий Кобахидзе. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Это политическая демагогия! В Грузии резко ответили на заявление конгрессмена США &gt;&gt;Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа&gt;&gt;Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, политика, грузия, великобритания, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, сша
новости, политика, грузия, великобритания, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, сша

Для введения санкций против Иванишвили нет никаких оснований – премьер Грузии

23:15 17.01.2025 (обновлено: 23:31 17.01.2025)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная символика. Баннер партии "Грузинская мечта". Бидзина Иванишвили
Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта. Бидзина Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Введение санкций против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили нанесет ущерб Великобритании, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Депутаты палаты общин парламента Великобритании выступили с предложением ввести санкции против Бидзины Иванишвили, последовав примеру США. Обращение поддержали 15 депутатов.

"Вы знаете, что соответствующий проект инициирован в британском парламенте, Палате общин, и если будет принято такое решение относительно санкций против Бидзины Иванишвили, то это в конечном итоге нанесет ущерб репутации Великобритании", – сказал Кобахидзе.

При этом он подчеркнул, что для введения санкций Великобританией нет никаких оснований.
"Сегодня, не имея никаких доказательств и фактов, они говорят о применении санкций к людям, в частности, к человеку, который внес значительный вклад в демократические преобразования в нашей стране. Даже такая инициатива умаляет репутацию Великобритании, этого государства, этого традиционного, исторического государства в глазах грузинского общества в нашей стране. Это очень печально ", – заявил Ираклий Кобахидзе.

Разлад между Грузией и Западом

Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Это политическая демагогия! В Грузии резко ответили на заявление конгрессмена США >>
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа>>
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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