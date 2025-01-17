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Грузия и Азербайджан подписали ряд документов о сотрудничестве в Баку

Грузия и Азербайджан подписали ряд документов о сотрудничестве в Баку

Sputnik Грузия

Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов 17.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-17T17:28+0400

2025-01-17T17:28+0400

2025-01-17T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Азербайджана Ираклий Кобахидзе и Али Асадов подписали ряд документов о сотрудничестве, которые будут способствовать углублению отношений между странами по итогам десятого, юбилейного, заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. Заседания межправительственной комиссии для обсуждения различных аспектов сотрудничества проводятся по очереди в Баку и Тбилиси. Среди подписанных документов протокол о намерениях министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и министерств сельского хозяйства и экологии и природных ресурсов Азербайджана. Грузия и Азербайджан готовы к дальнейшему развитию сотрудничества >>Также были подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере морского транспорта между министерством экономики и устойчивого развития Грузии и министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и меморандум о сотрудничестве по консульским вопросам между министерствами иностранных дел двух стран. "Уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все трудности, но и используем имеющиеся возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и продвижении сотрудничества в регионе", – заявил до подписания премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия вновь предложила странам Южного Кавказа инициативу трехстороннего сотрудничества >>В свою очередь премьер-министр Азербайджана Али Асадов также выразил надежду на углубление отношений между странами. "Мы должны предпринять необходимые шаги для полной реализации нашего экономического потенциала", – сказал Асадов. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Торговый оборот между странами за 11 месяцев 2024 года, по предварительной оценке, составил 664,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, азербайджан, баку, ираклий кобахидзе, грузино-азербайджанские отношения