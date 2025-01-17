https://sputnik-georgia.ru/20250117/narusheniya-na-aktsiyakh-protesta-v-tbilisi--novyy-otchet-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-291789615.html
Нарушения на акциях протеста в Тбилиси – новый отчет Специальной следственной службы
Нарушения на акциях протеста в Тбилиси – новый отчет Специальной следственной службы
Sputnik Грузия
По данным службы, с начала расследования были опрошены 343 человека, в том числе 49 журналистов 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T16:25+0400
2025-01-17T16:25+0400
2025-01-17T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв— Sputnik. В рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями полицейскими во время акции протеста медицинская экспертиза назначена 226 вероятным пострадавшим, говорится в сообщении специальной следственной службы Грузии. Специальная следственная служба на фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября, возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления служебными полномочиями полицейскими и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов. По данным службы, с начала расследования были опрошены 343 человека, в том числе 49 журналистов. Статус пострадавшего на сегодняшний день получили 52 человека. Кроме того, по данным следственной службы, ей удалось получить записи, опубликованные в СМИ и публичном интернет-пространстве. Также ведется изучение камер видеонаблюдения, установленных на месте акций протеста и на прилегающих улицах. Общая продолжительность записей, полученных на этом этапе, превышает 1 100 часов. Также, по данным службы, запрашиваются и изучаются материалы административного производства в отношении арестованных на митингах лиц. "Следствие проводит все необходимые следственные действия с целью установления фактических обстоятельств и установления личности отдельных сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении. В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается. Санкции в отношении главы МВД Грузи означают признание авторства "Нацмайдана" – премьер >>С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек. Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты. Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем >>Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев. С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, акции протеста, специальная следственная служба
новости, грузия, политика, акции протеста, специальная следственная служба
Нарушения на акциях протеста в Тбилиси – новый отчет Специальной следственной службы
По данным службы, с начала расследования были опрошены 343 человека, в том числе 49 журналистов
ТБИЛИСИ, 17 янв— Sputnik. В рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями полицейскими во время акции протеста медицинская экспертиза назначена 226 вероятным пострадавшим, говорится в сообщении специальной следственной службы Грузии.
Специальная следственная служба на фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября, возбудила уголовные дела по фактам злоупотребления служебными полномочиями полицейскими и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов.
По данным службы, с начала расследования были опрошены 343 человека, в том числе 49 журналистов.
"В Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули назначена судебно-медицинская экспертиза 226 людям, пострадавшим во время митингов", – говорится в сообщении.
Статус пострадавшего на сегодняшний день получили 52 человека.
Кроме того, по данным следственной службы, ей удалось получить записи, опубликованные в СМИ и публичном интернет-пространстве. Также ведется изучение камер видеонаблюдения, установленных на месте акций протеста и на прилегающих улицах.
Общая продолжительность записей, полученных на этом этапе, превышает 1 100 часов.
"В целях сбора доказательств на основании решения суда у 59 человек была изъята одежда, назначены биологическая и трасологическая экспертизы", – отмечается в сообщении.
Также, по данным службы, запрашиваются и изучаются материалы административного производства в отношении арестованных на митингах лиц.
"Следствие проводит все необходимые следственные действия с целью установления фактических обстоятельств и установления личности отдельных сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
В Грузии с 28 ноября проводятся акции тех, кто опротестовывает решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Хоть власти ежедневно и поясняют, что это не означает приостановку евроинтеграции, волна протеста не прекращается.
С 28 ноября за совершение уголовных преступлений к ответственности были привлечены более 30 человек, а в административном порядке задержаны более 370 человек.
Митинги перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер. В первые дни у парламента массово происходили беспорядки, пострадали десятки силовиков и митингующих, а также журналисты.
Оппозиция, президент и поддерживающие их западные политики заявляют о начавшихся в стране репрессиях, а власти в ответ говорят о попытке "агентурной оппозиции" устроить "майдан" при поддержке своих зарубежных хозяев.
С 4 декабря на акциях стало спокойно. До этого каждую ночь отдельные группы митингующих у парламента Грузии, в основном в масках, повреждали инфраструктуру, забрасывали силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливали" из пиротехники, а полиция применяла водометы и слезоточивый газ.