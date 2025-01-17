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Почему на инаугурации Трампа не будет грузинской делегации – пояснения премьера Грузии
Почему на инаугурации Трампа не будет грузинской делегации – пояснения премьера Грузии
Sputnik Грузия
Мы сделаем все для начала стратегического партнерства между Грузией и США с чистого листа, сказал премьер 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение не отправлять официальную делегацию на инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как на церемонию не допускаются политические лидеры, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Впервые в истории США на инаугурацию приглашены мировые лидеры, в том числе глава Аргентины Дональд Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони , президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Эквадора Даниэль Нобоа и председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что на инаугурации присутствуют избиратели, конкретные люди, в том числе из разных стран, но политические лидеры не участвуют в таком мероприятии, в связи с тем, что инаугурация американского президента считается по сути национальный праздник и национальное событие. При этом он отметил, что если отдельные политики будут присутствовать на инаугурации Трампа – это будет их выбором. "Вы знаете, что определенные политики едут в США, чтобы быть среди 220 000 человек и участвовать в этом мероприятии, это их выбор", - сказал Кобахидзе. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Это политическая демагогия! В Грузии резко ответили на заявление конгрессмена США >>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Премьер: Грузия предлагает администрации Трампа начать отношения с чистого листа>>Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, дональд трамп, ираклий кобахидзе, сша
новости, грузия, политика, дональд трамп, ираклий кобахидзе, сша
Почему на инаугурации Трампа не будет грузинской делегации – пояснения премьера Грузии
22:05 17.01.2025 (обновлено: 22:15 17.01.2025)
Мы сделаем все для начала стратегического партнерства между Грузией и США с чистого листа, сказал премьер
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение не отправлять официальную делегацию на инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как на церемонию не допускаются политические лидеры, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Впервые в истории США на инаугурацию приглашены мировые лидеры, в том числе глава Аргентины Дональд Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони , президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Эквадора Даниэль Нобоа и председатель КНР Си Цзиньпин.
"Учитывая, что инаугурация президента США имеет свой протокол и участие иностранных политических лидеров не допускается, мы приняли соответствующее решение, но, конечно, в то же время мы сделаем все для начала стратегического партнерства между Грузией и США с чистого листа. Мы к этому полностью открыты, главное, чтобы новая администрация США предприняла соответствующие шаги", — заявил Кобахидзе.
Он отметил, что на инаугурации присутствуют избиратели, конкретные люди, в том числе из разных стран, но политические лидеры не участвуют в таком мероприятии, в связи с тем, что инаугурация американского президента считается по сути национальный праздник и национальное событие.
При этом он отметил, что если отдельные политики будут присутствовать на инаугурации Трампа – это будет их выбором.
"Вы знаете, что определенные политики едут в США, чтобы быть среди 220 000 человек и участвовать в этом мероприятии, это их выбор", - сказал Кобахидзе.
Разлад между Грузией и Западом
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС.
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner).
Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии", а также почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии.
Более того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам.
Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих.
Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.
* Экстремистская организация, запрещенная в России