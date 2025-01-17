https://sputnik-georgia.ru/20250117/poshlina-na-import-muki-ne-budet-otmenena--ekspert-291783838.html
Пошлина на импорт муки не будет отменена – эксперт
Пошлина на импорт муки не будет отменена – эксперт
Sputnik Грузия
Изначально пошлина был введена из-за нарушения условий конкуренции, и, помимо ценовой стабильности, она также обеспечивает продовольственную безопасность... 17.01.2025, Sputnik Грузия
2025-01-17T15:28+0400
2025-01-17T15:28+0400
2025-01-17T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мелькомбинаты получили гарантию от властей Грузии, что временная пошлина на импорт муки в Грузию не будет отменена, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили в четверг встретился с представителями Ассоциации производителей пшеницы и муки, Союза производителей хлеба и мукомольных предприятий и обсудил текущую ситуацию в этой сфере. По словам Силагава, в ходе встречи с министром они обсудили невозможность отмены пошлины. По его словам, изначально пошлина была введена из-за нарушения условий конкуренции, и, помимо ценовой стабильности, она также обеспечивает продовольственную безопасность. По его словам, переговоры по поводу цен продолжатся. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране. Кризис мукомолов Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Мелькомбинатам Грузии грозит закрытие – эксперт >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России. Поддержка отрасли В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года. Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм. Хлеб в Грузии может подорожать – хлебопеки требуют отменить пошлину на импорт муки >>Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван силагава, хлеб, зерно
грузия, экономика, новости, леван силагава, хлеб, зерно
Пошлина на импорт муки не будет отменена – эксперт
Изначально пошлина был введена из-за нарушения условий конкуренции, и, помимо ценовой стабильности, она также обеспечивает продовольственную безопасность, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мелькомбинаты получили гарантию от властей Грузии, что временная пошлина на импорт муки в Грузию не будет отменена, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили в четверг встретился с представителями Ассоциации производителей пшеницы и муки, Союза производителей хлеба и мукомольных предприятий и обсудил текущую ситуацию в этой сфере.
"Мы получили полную гарантию того, что пошлина на импорт муки не будет отменена, потому что это вредит в том числе продовольственной безопасности", – заявил Силагава журналистам.
По словам Силагава, в ходе встречи с министром они обсудили невозможность отмены пошлины. По его словам, изначально пошлина была введена из-за нарушения условий конкуренции, и, помимо ценовой стабильности, она также обеспечивает продовольственную безопасность.
"На встрече мы сделали анализ ситуации, и мы говорили о том, что балансирующую пошлину нельзя отменять, как этого требуют хлебопеки", – сказал Силагава.
По его словам, переговоры по поводу цен продолжатся.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Производители хлеба требуют ее отмены, так как, по их словам, подорожание муки на мировых рынках за последнее время может привести к повышению стоимости хлеба в стране.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, с которой экспортная пошлина не взималась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и ростом экспортной пошлины на пшеницу из России.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей.
Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года, затем срок действия продлили сначала до 1 марта, после – до 1 сентября 2024 года. В середине сентября 2024 года правительство продлило действие временной пошлины в третий раз – до 1 марта 2025 года.
Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограммов ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм.
Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
Россия многие годы является основным поставщиком пшеницы и муки в Грузию. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.