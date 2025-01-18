https://sputnik-georgia.ru/20250118/glava-tsik-gruzii-dovolen-rezultatami-rassledovaniya-o-falsifikatsii-vyborov-291799072.html

Глава ЦИК Грузии доволен результатами расследования о фальсификации выборов

Глава ЦИК Грузии доволен результатами расследования о фальсификации выборов

Sputnik Грузия

Оценки или заявления о недоверии носят чисто манипулятивный характер и направлены на введение общественности в заблуждение, заявил Каландаришвили 18.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-18T15:05+0400

2025-01-18T15:05+0400

2025-01-18T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Заключение прокуратуры еще раз подтвердило беспочвенность обвинений в фальсификации парламентских выборов в Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Генеральная прокуратура обнародовала предварительные результаты расследования дела о вероятной фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, согласно которым исключена вероятность голосования одних и тех же избирателей сразу на нескольких избирательных участках, а также подделка жидкости для маркирования. Он подчеркнул, что оппозиция и НПО не обжаловали выбор ЦИК компании-поставщика оборудования для проведения электронных выборов и аудиторской компании для проверки оборудования. "Это позволяет нам сделать вывод о том, что оценки или заявления о недоверии носят чисто манипулятивный характер и направлены на введение общественности в заблуждение", – отметил Каландаришвили. Что показало расследование Следственный эксперимент прокуратуры показал, что используемые на парламентских выборах средства проверки сделали невозможным голосование одного и того же человека на разных избирательных участках. Эксперимент также исключил возможность того, что один и тот же избиратель проголосует повторно и/или несколько раз на одном и том же избирательном участке. Доказательств фальсификации выборов в Грузии нет – омбудсмен >> Для подтверждения этого в данный момент назначена экспертиза для проверки искусственного вмешательства в информацию, хранящуюся в устройствах проверки избирателей, с момента окончания выборов до момента представления информации следствием на экспертизу. По фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, возбуждено 47 уголовных дел. Расследование ведется по делам По данным прокуратуры, в настоящее время уже проведено около 800 следственных и процессуальных действий, ряд следственных экспериментов с участием иностранных специалистов и назначены соответствующие экспертизы. На данном этапе по уголовному делу также опрошено около четырехсот человек. Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО, заявив о фальсификации. Власти называют все обвинения дезинформацией. Экс-президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и поддерживающие их неправительственные организации тщетно пытались через суды добиться признания факта массового нарушения принципа тайного голосования на парламентских выборах и аннулирования результатов голосования с 2/3 избирательных участков, где использовались электронные технологии. Свое обвинение они доказывали тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивал след от маркера, которым закрашивали кружок перед желаемой партией. Для судов весомее оказались аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования. Полицейские в Грузии являются неприкосновенными – премьер >> Между тем в итоговом заключении миссии БДИПЧ говорится, что во многих случаях (24% наблюдений) тайна голосования была потенциально нарушена из-за способа опускания бюллетеней в урны для голосования, несоответствующей планировки избирательных участков и пометок, видимых на обратной стороне бюллетеней. Власти Грузии расценили отчет ОБСЕ/БДИПЧ как признание легитимности выборов, заявив, что этим поставлена точка в разногласиях по этой теме. Тем временем в оппозиции считают, что это был самый негативный отчет БДИПЧ за последние годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости