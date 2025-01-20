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Бидзина Иванишвили подал иск против еще одного швейцарского банка

Бидзина Иванишвили подал иск против еще одного швейцарского банка

Sputnik Грузия

Бидзина Иванишвили имеет основания полагать, что Julius Baer занимается политическим шантажом и вовлечен в этот процесс 20.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-20T23:36+0400

2025-01-20T23:36+0400

2025-01-20T23:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузинский миллиардер, почетный председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили подал иск против швейцарского банка Julius Baer, сообщил адвокат Лаша Каландадзе. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было успешно завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года. В Швейцарии также начинаются гражданские процессы (в Швейцарии предметом споров является компенсация сумм, которые не были покрыты после судебных процессов в Сингапуре и на Бермудских островах). Об этапах и результатах этих судебных споров общественность будет проинформирована. "Заинтересованным сторонам напоминаем, что большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов", - говорится в заявлении адвоката. Следует отметить, что Julius Baer в течение многих лет конструктивно сотрудничал, однако за последний год ситуация радикально изменилась: в течение почти шести месяцев Julius Baer ограничивал предоставление информации о счетах, предназначенных для средств, поступивших из хедж-фондов.Иванишвили заявил, что находится под санкциями >>По этому поводу имеется обширная переписка. Бидзина Иванишвили разъяснял банку, что имеет право получать информацию о поступлениях из хедж-фондов, и требовал от банка объяснений о правовых основаниях для ограничения его гарантированного права. Однако банк медлил с ответом. Лишь после того, как Julius Baer убедился, что Бидзина Иванишвили обратится к юридическим механизмам для защиты своих прав, банк начал выполнять свои обязательства по предоставлению информации. В последнее время отношения снова ухудшились. По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако банк лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов. В связи с этим Бидзина Иванишвили считает, что Julius Baer и указанные хедж-фонды действуют скоординированно против его интересов, заявил адвокат.Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом. Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т.н американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции. Эти обстоятельства дают Бидзине Иванишвили основания полагать, что Julius Baer занимается политическим шантажом и вовлечен в этот процесс, подчеркнул адвокат.Иванишвили выиграл еще один суд против Credit Suisse >>"Что касается юридической стороны, Бидзина Иванишвили, в том числе с участием иностранных адвокатов, планирует начать судебные процедуры против Julius Baer с требованием исполнения обязательств и возмещения ущерба", – отмечается в информации. В декабре 2024 года Минфин США ввел санкции против Иванишвили из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сингапур, швейцария, бидзина иванишвили, credit suisse, грузинская мечта - демократическая грузия, сша