https://sputnik-georgia.ru/20231230/ivanishvili-zayavil-chto-nakhoditsya-pod-sanktsiyami-285343791.html

Иванишвили заявил, что находится под санкциями

Иванишвили заявил, что находится под санкциями

Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что никаким шантажом Иванишвили не вынудить пойти против интересов Грузии и не втянуть ее в войну 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T15:42+0400

2023-12-30T15:42+0400

2023-12-30T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Вернувшийся в политику основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, что он уже под санкциями и оппозиции не следует трудиться в этом направлении.Лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их соратники не раз выступали с призывом к Западу ввести санкции против Иванишвили, утверждая, что тот руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в сторону России.В субботу съезд "Грузинской мечты" избрал 67-летнего Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода.Сдерживание "Мечты" от соблазнов - Иванишвили назвал причину возвращения в политику>>Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества. С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж, связанный с конфликтом на Украине. Суд обязал дочку Credit Suisse внести $750 млн на свой депозитный счет в пользу Иванишвили>>Юристы Иванишвили выигрывают суды один за другим, но ответчики создают все новые препятствия. Часть денег миллиардеру все же удалось вернуть. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что никаким шантажом Иванишвили не вынудить пойти против интересов Грузии и не втянуть ее в войну. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, бидзина иванишвили, credit suisse, грузинская мечта - демократическая грузия