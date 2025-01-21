https://sputnik-georgia.ru/20250121/rezultat-posledovatelnoy-politiki--ministr-o-rekordnykh-dokhodakh-gruzii-ot-eksporta-vina-291838806.html

Результат последовательной политики – министр о рекордных доходах Грузии от экспорта вина

Результат последовательной политики – министр о рекордных доходах Грузии от экспорта вина

Sputnik Грузия

В 2024 году Грузия экспортировала вина и спиртные напитки на сумму 565 млн долларов, что на 24% больше, чем в 2023 году 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T23:21+0400

2025-01-21T23:21+0400

2025-01-21T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузия заработала рекордные доходы от экспорта вина и спиртных напитков в 2024 году – 565 млн долларов, что является результатом последовательной политики властей, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. Сонгулашвили отметил, что государство продолжит поддерживать сферу виноделия и виноградарства. "Винодельческие компании и погреба получат еще больше возможностей представить свою продукцию на рынках США, Европы и Азии с целью увеличения объемов продаж своей продукции и поддержания стабильного развития экономически приоритетной отрасли страны", – отметил он. В 2024 году Грузия экспортировала вина и спиртные напитки на сумму 565 млн долларов, что на 24% больше, чем в 2023 году. В целом, в прошлом году из Грузии вывезли 48 миллионов литров спиртных напитков в 56 стран мира, что на 53% больше, чем в 2023 году. Страна заработала до 289 млн долларов (+ 47%) от экспорта. Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения продолжает расти >>Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. РФ увеличила покупки грузинского вина до исторического максимума >>Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии