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Ценности новой администрации США и Грузии полностью совпадают – депутат

Ценности новой администрации США и Грузии полностью совпадают – депутат

Sputnik Грузия

Власти Грузии рассчитывают, что с приходом администрации Трампа к власти отношения с США будут перезагружены 21.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-21T15:14+0400

2025-01-21T15:14+0400

2025-01-21T15:14+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Ценности администрации нового президента США Дональда Трампа полностью соответствуют той политике, которую проводят власти Грузии при поддержке большой части общественности страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что правительство Грузии приняло решение не отправлять официальную делегацию на инаугурацию президента США, так как на церемонию не допускаются политические лидеры. В этом контексте, как отметил депутат, закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" в Грузии, запрещающий пропаганду ЛГБТ*, находится в полном соответствии с ценностной частью, которую Трамп неоднократно подчеркивал. Премьер и президент Грузии поздравили Трампа>>Депутат отметил, что в своей инаугурационной речи Трамп четко заявил, что существует только два пола, женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. Соответственно, по словам Миканадзе, во время президентства Трампа не будут заключаться однополые браки, не будут происходить ни операции по изменению пола, ни процедуры для усыновления детей однополыми парами. Власти Грузии не раз высказывали надежду, что отношения с США, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение 2025 года, после того как Дональд Трамп станет президентом США. Разлад между Грузией и Западом Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия весной 2024 года закона "О прозрачности иностранного влияния". Отношения продолжили портиться после принятия в сентябре прошлого года закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Страны Запада заморозили часть помощи правительству Грузии, и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, а также оказание помощи правительству, отложили на неопределенный срок учения "Достойный партнер" (Noble Partner). Как изменятся отношения между Грузией и США после инаугурации Трампа?>>Кроме того, Штаты ввели визовые ограничения в отношении более 100 граждан Грузии, включая министров, депутатов и силовиков, за "подрыв демократии" и ввели санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Более того, США в координации с Великобританией внесли главу МВД Вахтанга Гомелаури и замглавы департамента по особым поручениям МВД Мирзу Кезевадзе в "список Магнитского". США обвинили их в оказании на фоне парламентских выборов (26 октября) жестокого давления на народ и насилии, в том числе в отношении журналистов. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Приостановлена многомиллионная финансовая помощь правительству Грузии. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала запретить въезд в ЕС гражданам Грузии по дипломатическим паспортам. Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. С чистого листа: Грузия предлагает США перезагрузку отношений после инаугурации Трампа>>Великобритания ввела санкции против пятерых представителей высшего руководства МВД Грузии – министра Вахтанга Гомелаури, директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и других. Британия обосновала свое решение тем, что они несут ответственность "за непропорциональное применение полицией силы" против митингующих из-за снятия с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Персональные санкции против граждан Грузии, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ввели отдельные страны Евросоюза – Литва, Латвия и Эстония. Они обвинили грузинские власти в репрессиях и насилии в отношении мирных митингующих. Акции протеста проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли масштабный и систематический характер. Волна протеста началась 28 ноября, сразу после заявления властей о снятии с повестки дня до 2028 года открытия переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Митингующие требуют проведения новых парламентских выборов – результаты выборов 26 октября отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Власти Грузии настаивают на том, что результаты парламентских выборов признали как международная миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая является главным институтом по оценке выборов в мире, так и Конституционный суд Грузии, соответственно, никаких вопросов касательно легитимации выборов больше быть не может.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, дональд трамп, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия