https://sputnik-georgia.ru/20250122/amerikanskaya-mechta-byvshego-gruzinskogo-prezidenta-291851887.html

Американская мечта бывшего грузинского президента

Американская мечта бывшего грузинского президента

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили побывала на инаугурации Трампа

2025-01-22T17:04+0400

2025-01-22T17:04+0400

2025-01-22T17:04+0400

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саломе зурабишвили

колумнисты

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20 января Дональд Трамп стал 47-м президентом США, а грузинский политический класс затаил дыхание в надежде на чудо. Правящая "Грузинская мечта" надеялась, что Трамп окажется ценностным союзником, а теперь уже бывший грузинский президент Саломе Зурабишвили, как и оппозиция, ждала хотя бы малейшего намека на признание их роли в политике. Но, как оказалось, такая заветная и желанная встреча с Трампом для Зурабишвили осталась только мечтой. Никаких дивидендов и никаких надежд эта поездка в Штаты Зурабишвили не дала…. Что сулит президентство Трампа Грузии и региону? >>Как попасть на главный банкет? Ответ, казалось бы, прост: быть другом Джо Уилсона. Этот конгрессмен, известный своим недюжинным интересом к Грузии и любовью к санкциям, лично пригласил Зурабишвили на инаугурацию. Более того, он назвал её "единственным легитимным лидером Грузии", чем наверняка вызвал приступ нервного смеха в Тбилиси. Уилсон как обладатель пары билетов от инаугурационного комитета с радостью подарил один из них Зурабишвили, увеличивая значимость их обоих в глазах протестующей молодежи в Грузии. Однако банкет века, похоже, оказался событием не для каждого. Даже Марку Цукербергу и Джеффу Безосу пришлось раскошелиться, чтобы попасть на мероприятие. Зурабишвили, к сожалению, ни бюджета, ни влияния, видимо, не хватило, чтобы приблизиться к Трампу. Впрочем, ей составил компанию сам Уилсон, который тоже остался вдали от "центра американской мечты". В кулуарах удалось щелкнуть пару кадров с представителями новой команды Трампа, включая самого Марко Рубио. Конечно, громко заявлять о поддержке обновленного Госдепа и Белого дома оппозиционным политикам не приходится. Все-таки фото – это еще не политическое признание, а скорее сувенир на память. Девиз администрации Трампа "Америка в первую очередь" явно не оставил места для обсуждения грузинских вопросов. Но, возможно, это отличный шанс перенять ценный урок: на первое место всегда ставить свои интересы. Впрочем, для туристической поездки это, пожалуй, самый значимый успех, ведь на политические достижения проигравшим на выборах рассчитывать не стоило с самого начала. Казаться президентом, но не быть им Когда Саломе Зурабишвили 29 декабря покинула резиденцию с президентским штандартом, она уверяла всех, что всё ещё остается президентом Грузии. Перед инаугурацией Трампа она успела записать интервью для FOX News — того самого республиканского медиа, где любой намек на демократию вызывает легкий сарказм. В своем выступлении Зурабишвили пыталась убедить американцев, что пора действовать против грузинского правительства и защищать свои интересы на Южном Кавказе, сдерживая конкурентов. Выступление Зурабишвили в Атлантическом совете оказалось не менее ярким, чем её интервью для FOX News, ведь советы, казалось бы, нейтрального аналитического центра по ситуации в Грузии напоминают скорее активную агитацию в поддержку оппозиции. Несмотря на заявленную нейтральность, Совет явно выбрал сторону, и это явно не та, которая в большинстве поддерживает действующее грузинское руководство. Позиция, формируемая через обсуждения с теми, кто поддерживает оппозицию, рискует привести к тому, что новая администрация США будет в курсе грузинских дел только через призму одной стороны, как если бы вся страна была одним большим митингом. С чистого листа: Грузия предлагает США перезагрузку отношений после инаугурации Трампа >>Если Госдеп решит прислушаться к этим "мозговым центрам", то можно ожидать, что информированность о реальной ситуации в Грузии будет примерно такой же, как если бы новыми советниками были исключительно туристы с фотоаппаратами. Впрочем, наверняка это не помешает принять несколько решений, основанных на домыслах и политических предпочтениях. Саломе ищет свое место под солнцем Наблюдая вояж Зурабишвили, складывается ощущение, что экс-президент Грузии уже метит в кресло президента США — ведь так трогательно переживать за американские интересы могут далеко не все французы. Ну, а пока Зурабишвили вовсю продвигает свою внешнеполитическую линию на постсоветском пространстве, грузинскому политическому классу остаётся только гадать, в какой ещё роли она себя попробует. Сам виновник торжества, Трамп, похоже, остался равнодушен к грузинским вопросам, что не удивительно, ведь он, как известно, ценит сделки и прямые переговоры, а не дипломатические мечты на расстоянии.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20250122/gruziya-ne-stanet-koloniey-bryusselya-evroparlamentarii-zastupilis-za-gruziyu-na-debatakh-291844971.html

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Нино Скворцова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287974592_236:0:1602:1366_100x100_80_0_0_777095d1614d8b95e267189e375ebf30.jpg

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зурабишвили трамп инаугурация грузия сша